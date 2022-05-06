Казань вошла в топ-10 городов России по бронированию номеров в гостиницах

Казань оказалась в десятке городов России, в которых туристы чаще всего бронируют гостиницы. Об этом говорится в исследовании, проведенном Туту.ру.

Исследование показало, что 95% от всех запросов приходится на регионы, а три четверти от общего числа заявок — на 21 город.

Лидером рейтинга оказалась Москва, на которую пришлось 23% бронирований, Санкт-Петербург — 18%, Сочи и Адлер — по 8%. Следом идут Анапа, Симферополь, Казань, Краснодар, Екатеринбург, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.

Аналитики сервиса оценили и спрос на зарубежные отели. Так, в условиях санкций туристы чаще всего бронируют отели в Турции, Белоруссии и Абхазии.

Самым популярным сроком для поиска отелей остается неделя — 86%.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в преддверии майских праздников загрузкаотелей и гостиниц Казани достигала 90%.