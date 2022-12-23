Казань вошла в рейтинг городов, популярных для отдыха на Новый год

Среди популярных направлений для поездок по России в Новый год вновь оказалась Казань. Об этом свидетельствуют результаты бронирований отелей на праздничные даты, передает РИА Новости со ссылкой на исследование.

Возглавили рейтинг традиционно Москва и Санкт-Петербург. На столицу приходится 17% бронирований в новогодние даты, на Петербург – 11%. Далее следуют Большой Сочи и Казань, а также Нижний Новгород.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по планам специалистов турострасли, в эти новогодние праздники столицу Татарстана посетят на 28% больше туристов, чем годом ранее. Средняя стоимость одного дня в гостинице на праздничные каникулы составляет 8 тыс. 600 рублей.