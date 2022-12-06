Источник: В новогодние праздники в Казань приедут на 28% больше туристов, чем годом ранее

В Казань на грядущие новогодние праздники приедут на 28% больше туристов, чем в прошлом году. Такими сведениями поделились аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

По данным исследования, Казань поднялась на шестую строчку про популярности среди туристов на новогодние каникулы, тогда как в прошлом году была только на восьмом месте.

Популярность отелей в столице Татарстана на новогодние выходные выросла в два раза. По данным OneTwoTrip, 4,8% всех отельных заказов приходится на объекты размещения Казани. Средняя стоимость одного дня в гостинице на праздничные каникулы составляет 8 тыс. 600 рублей

Наиболее востребованы в Казани четырехзвездочные отели — на них приходится 36% бронирований. Прошлой зимой в таких гостиницах останавливались чаще: их доля составляла 52%.

В этом году серьезно выросла популярность апартаментов, хостелов и гостевых домов: в них собираются жить 24% пользователей сервиса, запланировавших поездку в Республику Татарстан, тогда как ранее этот показатель составлял 15%. Многих путешественников также интересуют трёхзвёздочные места размещения — их выбрали 22% гостей города (год назад — 26%). В отелях категории «две звезды» остановятся 11% пользователей сервиса (в прошлые зимние каникулы — 4%), а в пятизвёздочных гостиницах — 7% (годом ранее там жили 4%).