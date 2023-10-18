Посол Бразилии назвал Казань туристической жемчужиной России

Родриго Баэна Соарес и Лейла Фазлеева

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Казань представляет собой одну из туристических жемчужин России. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Бразилии в РФ Родриго Баэна Соарес на встрече с вице-премьером Татарстана Лейлой Фазлеевой, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Приветствуя гостя, Лейла Фазлеева заметила, что Татарстан высоко ценит развитие сотрудничества с Бразилией в рамках дружественных российско-бразильских отношений. «Ваш визит в нашу республику станет новым импульсом в успешном и долгосрочном сотрудничестве наших стран», — выразила уверенность она.

Кроме того, вице-премьер РТ заметила, что Бразилия — важный торговый партнер Татарстана. На сотрудничество, по ее словам, указывает, в частности, рост товарооборота в 2023 году. Но при этом у сторон есть еще резервы для дальнейшего развития связей, добавила Лейла Фазлеева.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

В свою очередь Родриго Баэна Соарес поблагодарил за теплый прием, оказанный ему в Татарстане. Он также поделился впечатлениями от Казани, в которой находится с рабочей поездкой.