Казань стала одним из лидеров по объему продаж новостроек в 2021 году

Казань вошла в число лидеров рейтинга по продажам новостроек среди крупных городов вне столичных агломераций в 2021 году, сообщают аналитики портала недвижимости «Циан».

Общая выручка от продаж первичного жилья в Татарстане за прошлый год составила более 45 млрд рублей. Большими показателями обладают Екатеринбург (94,7 млрд), Краснодар (78,3 млрд) и Новосибирск (70,9 млрд).

Напомним, ранее глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин заявил, что уже более четверти от жилья, запланированного в этом году, было введено в эксплуатацию.

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