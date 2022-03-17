Пока недвижимость в драйве: эксперты прогнозируют смену трендов на рынке жилья Татарстана

В Татарстане рынок недвижимости пока находится в «драйве» – квартиры покупают те, кто стремится сохранить накопления и воспользоваться льготной ипотекой на фоне роста ключевой ставки ЦБ. Эксперты прогнозируют спад активности в дальнейшем. Однако федеральные власти приготовили пакет мер, который не должен позволить остановиться стройкам.

Спрос на рынке жилья есть. В основном он сосредоточен на новостройках Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Рынок живет, потому что есть покупатели»

Эксперты рынка недвижимости отмечают – спрос на рынке жилья есть. В основном он сосредоточен на новостройках. Отчасти на это влияет то, что в условиях волатильности на рынках люди хотят вложить накопленные сбережения в недвижимость.

Также рынок стимулирует покупка жилья по уже одобренным ипотечным кредитам, которые выдавались по низкой процентной ставке, которая была актуальна в январе-феврале этого года. По последним данным Банка России, в январе средняя ипотечная ставка в Татарстане составляла 7,9%. Однако уже в феврале из-за негативных внешних условий для российской экономики резко поднял ключевую ставку до 20%, а следом выросли ставки по коммерческой ипотеке.

Еще один фактор – желание приобрести жилье по льготной ипотеке. Такие кредиты выдаются, уверяют в банках. Ставка на кредиты для приобретения новостроек – 7% годовых.

Вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев отметил, что на сегодняшний день сделки с недвижимость еще проходят. «Рынок живет, потому что есть покупатели, у которых действуют старые одобренные ставки», – прокомментировал он.

Вместе с тем на рынке царит переполох. «Есть участники рынка, кто пытается быстрее приобрести недвижимость, и те, кто пытается быстро продать. Но пока рынок находится в драйве», – уточнил Савельев.

В январе средняя ипотечная ставка в Татарстане составляла 7,9%. Однако уже в феврале ЦБ резко поднял ключевую ставку до 20%, а следом выросли ставки по коммерческой ипотеке Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Прямо сейчас мы не наблюдаем падения спроса на рынке недвижимости»

Директор агентства недвижимости «Этажи-Казань» Марат Галлямов подтвердил, что в первом квартале этого года спрос на новостройки и «вторичку» остается высоким. Однако во втором квартале эксперт прогнозирует снижение.

«В первом квартале снижения спроса мы не наблюдаем, даже в марте спрос активный, он связан с желанием наших клиентов купить недвижимость по одобренным ранее ипотечным ставкам. Многие люди, вероятно, откажутся от приобретения недвижимости, откладывая данный вопрос до лучших времен. Но мы ожидаем снижения стоимости «вторички». Повышение цен на новостройки зависит от спроса. В случае низкого спроса усилится конкуренция между застройщиками. Тогда может быть и будет подорожание, но не такое значительное, как в предыдущие годы», – отметил он.

Аналогичное мнение выразил руководитель офиса «Квартал» АН «ФЛЭТ» Фарсель Иматов. «Прямо сейчас мы не наблюдаем падения спроса на рынке недвижимости. Возможно, март не тот месяц, чтобы судить об этом, но по состоянию на сегодняшний день мы не можем сказать, что есть какое-то падение спроса. Все в привычном ритме», – сказал он.

Галлямов, в свою очередь, добавил, что на рынке недвижимости может быть два сценария развития – оптимистичный и пессимистичный. «Пессимистичный – просадка по спросу до 50%. На новостройки действуют государственные программы, «вторичка» же не поддерживается. Если «вторичка» встанет, то спрос и возможности на покупку новостроек уменьшатся. Оптимистичный сценарий – падение рынка на 10-20% во втором-третьем квартале и восстановление в четвертом», – сказал он.

Люди пытаются купить квартиры по старым условиям. Но в будущем на рынке недвижимости может возникнуть стагнация Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Не стоит ожидать повышения цен на квартиры»

Повышенный спрос квартиры заметила и руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гиззатова. По ее мнению, люди пытаются купить квартиры по старым условиям. Но в будущем на рынке недвижимости может возникнуть стагнация.

«Стагнация на рынке недвижимости» – процесс, когда верхи не могут, а низы не хотят покупать квартиры. Смысл в том, что покупатели хотели бы купить квадратные метры, но они не готовы брать их по такой стоимости, им нужна ипотека и возможность продать свое жилье. У них вопросы по тому, кто купит их старую квартиру, если на нее никто не предоставит кредит?» – разъяснила она.

По данным информации сервера недвижимости Казани и Татарстана TATRE.ru, текущая цена за квадратный метр на первичном рынке недвижимости в Казани – 135,5 тыс. рублей, вторичном – 129,9 тыс. рублей.

По словам Гизатовой, цены на квартиры могут расти, но они будут сдерживаться падающим спросом. «Застройщики подняли цены на квартиры, которые вводятся в эксплуатацию. А те стройки, которые только начинаются, были приостановлены у ряда застройщиков, потому что непонятен порядок ценообразования. Не стоит ожидать повышения цен на квартиры. Мы видим подорожание строительных материалов, а также рост ставки рефинансирования, но цены будут сдерживаться ввиду падающего спроса», – отметила она.

За последнее время стоимость строительства многоквартирного жилого выросла на 10-15% Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Строители просят поддержки

Генеральный директор строительной компании «КамаСтройИнвест» Делюс Сиразетдинов отметил, что существенно подорожали строительные материалы. По его данным, за последнее время стоимость строительства многоквартирного жилого выросла на 10-15%.

«Мы корректируем планы, но останавливаться не собираемся. Сейчас невозможно что-то прогнозировать. Мы смотрим ежедневно на ситуацию. Если материалы в два раза подскочат, то мы притормозим стройку. Но пока мы хотим реализовать все планы, которые у нас были», – заверил он.

По его словам, в феврале-марте статистика по проданным квартирам будет неплохая, потому что люди оформляют ипотеки, которые были одобрены по ранее согласованным условиям. «Мне кажется, с апреля будет статистика более печальная. Я прогнозирую, что спад будет минимум на 50%», – сказал он.

Как сообщил «Татар-информу» казанский предприниматель, генеральный директор компаний «Таймас-групп», «Итель» и «Трейд-ин центр» Динар Минахметов, населению, в свою очередь, нужны льготные программы на покупку жилья.

«Сегодня нам нужно развивать строительную отрасль, поскольку строительство – это некий драйвер экономики, поэтому необходимы льготные программы для населения на покупку жилья. Если будет стройка – будут развиваться производство строительных и отделочных материалов, машиностроения. В ближайшее время мы ждем такую программу, я думаю, Правительство все сделает вовремя», – считает Минахметов.

Марат Айзатуллин ранее сообщил, что строительные компании приостановили продажи квартир в комплексах, строительство которых пока не начато Фото: minstroy.tatarstan.ru

«У нас есть определенный задел»

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин ранее сообщил журналистам, что строительные компании приостановили продажи квартир в комплексах, строительство которых пока не начато. По его словам, жилье с использованием эскроу-счетов в Татарстане строят около 90 компаний, у них в работе около 1,6 млн квадратных метров жилья.

«Поэтому у нас есть определенный задел. (…) Я думаю, этот год, даже если какие-то новые стройки заморозятся, мы еще вытянем. Но если ситуация будет такая непонятная, я думаю, это более, наверное, отразится на 2023 годе. На 2023 год у нас показатель большой, почти что 2,8 млн квадратных метров, которые надо будет тоже освоить», – сказал Айзатуллин.

По данным информационной системы жилищного строительства, на 16 марта в республике всего в процессе строительства должно находиться около 2 млн кв. метров жилья. В 2022 году, согласно проектным декларациям, должно быть введено 690 тыс. кв. м жилья в многоквартирных домах, в 2023 году – 789 тыс. и в 2024-м – 309 тыс. Из общего количества большая часть должна быть построена в Казани – 980 тыс. кв. метров, в Набережных Челнах – 406 тыс., а также в поселке Столбище – 100 тыс. кв. метров.

Рустам Минниханов на совещании Владимира Путина с регионами отметил, что в республике, как и в целом по стране, в прошлом году был введен рекордный объем жилья Фото: president.tatarstan.ru

«Ключевая задача – сохранить темпы строительства жилья»

Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании Президента России Владимира Путина с регионами отметил, что в республике, как и в целом по стране, в прошлом году был введен рекордный объем жилья.

«Наша республика тоже впервые в истории преодолела рубеж 3 млн квадратных метров. Ключевая задача на текущий год – сохранить набранные темпы строительства жилья и обеспечить стабильный спрос на него», – отметил Президент Татарстана.

Он сообщил, что в настоящее время по ранее начатым проектам продолжается их реализация.

«Но по новым проектам, к которым застройщики еще не приступили, кредитование приостановлено», – подтвердил Рустам Минниханов.

Руководитель республики призвал федеральное правительство как можно быстрее принять решение о субсидировании процентной ставки по кредитам в рамках проекторного финансирования застройщиков.

Рустам Минниханов также заявил, что в условиях увеличения ключевой ставки Банка России и завершения действия льготной программы ипотечного кредитования существует риск снижения объемов продажи жилья на первичном рынке.

«Отмечу, что на долю льготной ипотеки в 2021 году приходилось 67% от всех ипотечных кредитов. В связи с этим просим программу льготной ипотеки сохранить и по некоторым позициям расширить», – заявил Рустам Минниханов.

Марат Хуснуллин сообщил, что аккумулировано более 7 тыс. предложений от регионов для поддержки строительного рынка Фото: kremlin.ru

«Мы не бросим строительную отрасль. Мы ее будем поддерживать»

Правительство России в условиях турбулентности в экономике принимает антикризисные меры. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что аккумулировано более 7 тыс. предложений от регионов для поддержки строительного рынка. В результате утверждены уже два пакета антикризисных мер для строительной отрасли.

Они, в частности, направлены на ускорение строительства и создание условий для запуска новых проектов в отрасли, а также поддержку граждан и застройщиков в сложившихся тяжелых экономических условиях.

К примеру, ускорен процесс оформления разрешительной документации на строительство, сокращен срок предоставления участков под строительство. Исключается повторная проверка госрегистратором прав на землю и соблюдения требований к ограничению использования земли после получения разрешения на ввод объекта.

«Мы не бросим строительную отрасль. Мы ее будем поддерживать», – заявил Хуснуллин.