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Казань стоит в 9-балльных пробках
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В Казани пробки вновь достигли отметки в 9 баллов. Соответствующая информация отображается в сервисе «Яндекс.Пробки».
Дорожные заторы отмечаются во всех районах столицы Татарстана. Наиболее сложная обстановка в Авиастроительном районе на Тэцевской, Песочной и Советской улицах. Также огромные пробки образовались на Павлюхина и Мавлютова.
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