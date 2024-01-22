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Происшествия 22 января 2024 08:43

Казань стоит в 9-балльных пробках

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В Казани пробки вновь достигли отметки в 9 баллов. Соответствующая информация отображается в сервисе «Яндекс.Пробки».

Дорожные заторы отмечаются во всех районах столицы Татарстана. Наиболее сложная обстановка в Авиастроительном районе на Тэцевской, Песочной и Советской улицах. Также огромные пробки образовались на Павлюхина и Мавлютова.

Фото: © Яндекс.Пробки

#пробки в казани
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