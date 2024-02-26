Казань - в топе городов-миллиоников по росту цен на «вторичку» за последние 5 лет

Казань попала в топ городов-миллионников с наибольшим ростом цен на «вторичку». Согласно исследованию, с 2018 по 2023 годы вторичное жилье в столице РТ подорожало на 114%, пишет РБК.

Более заметный рост цен зафиксировали только в Челябинске и Омске (в 2,3 раза). Также сильно подорожала «вторичка» в Краснодаре (+114%) и Нижнем Новгороде (+109%).

В топ городов-миллиоников с минимальным ростом цен на вторичное жилье попали Москва (+36% или до 336,1 тыс. рублей за «квадрат»), Санкт-Петербург (+67%, до 217,7 тыс.), Уфа (+67%, до 119,3 тыс.), Екатеринбург (71%, до 126,7 тыс.) и Новосибирск (+74%, до 126,7 тыс.).

Ранее сообщалось, сколько стоит «квадрат» на вторичном рынке в разных районах Казани.

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