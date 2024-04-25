Казань оказалась самым дорогим из популярных городов для путешествий в мае

Казань оказалась в топ-5 городов для путешествий в мае, заняв четвертую строчку рейтинга. Об этом сообщает сервис ТВИЛ.РУ.

Проанализировав запросы и заявки пользователей, аналитики отметили, что туристы в среднем бронируют жилье в Казани на три ночи. Средняя стоимость арендного жилья при этом составляет 5164 рубля за каждую.

Интересно, что город оказался самым дорогим не только в пятерке, но и топ-10. Так, проживание в Санкт-Петербурге, который занял 1-е место, составляет 4490 рублей за ночь, в Сочи (2-е место) — 3693 рубля, в Москве — 4206 рублей. Бронирование жилья в Кисловодске, разместившемся на 5-м месте, в среднем обойдется в 3617 рублей. Туристы планируют остановиться в этих городах в среднем четыре, шесть, четыре и пять ночей соответственно. К слову, продолжительность бронирования жилья в Казани является самой короткой в рейтинге.

Во вторую пятерку топа вошли Анапа, Калининград, Геленджик, Пятигорск и Зеленоградск. Стоимость проживания в них составит от 3077 рублей (Пятигорск) до 4613 (Зеленоградск).