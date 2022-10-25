Казань утвердила лидерство по числу жителей среди регионов ПФО

Казань возглавила топ регионов ПФО по числу жителей. По итогам Всероссийской переписи населения, прошедшей в прошлом году, в городе проживали 1 308 660 человек — почти на 59 тыс. больше, чем в ближайшем «конкуренте» — Нижнем Новгороде, следует из данных Росстата.

В административном центре Приволжского федерального округа (Нижнем Новгороде), к слову, проживал 1 249 861 человек, а в Самаре — третьем крупном городе ПФО — 1 173 393. Следом идут Уфа — 1 167 775 жителей и Пермь — 1 034 002, на которой заканчиваются города-миллионники округа.

Далее города расположились следующим образом:

— Саратов — 913 035 жителей;

— Тольятти — 684 709 жителей;

— Ульяновск — 639 090 жителей;

— Ижевск — 623 472 жителя;

— Оренбург — 557 496 жителей;

— Набережные Челны — 548 434 жителя;

— Чебоксары — 497 807 жителей;

— Пенза — 501 109 жителей;

— Киров — 493 691 житель;

— Саранск — 343 767 жителей;

— Йошкар-Ола — 291 892 жителя;

— Стерлитамак — 277 410 жителей.

Казань обогнала Нижний Новгород по численности населения еще в 2020 году. Тогда Росстат сообщил, что число жителей татарстанской столицы на 5 тыс. превысило население самого крупного города Нижегородской области — 1,257 млн человек против 1,252 млн.

Ранее «Татар-информ» сообщал, сколько жителей в Казани насчитали переписчики, а также какие районы города можно назвать самыми густонаселенными.