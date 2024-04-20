«С пунктуацией автора не согласен!»: тысячи татарстанцев написали «Тотальный диктант»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани и других населенных пунктах Татарстана тысячи жителей самого разного возраста сегодня приняли участие в популярной международной просветительской акции по русскому языку «Тотальный диктант».

На территории республики, как ранее сообщал «Татар-информ», в этом году для очного участия в акции было организовано более 1300 площадок. Но, как и в прежние годы, проверить свои знания, написав «Тотальный диктант», можно было и онлайн, находясь в любой точке мира.

В Казани присоединиться к диктанту по тексту писательницы Анны Матвеевой можно было на 190 площадках. Правда, в этом году число публичных открытых площадок сократилось до 50: выбрать одну из них и зарегистрироваться желающие могли с 10 апреля на сайте акции.

Главными площадками столицы Татарстана стали Культурный центр имени Пушкина и Национальная библиотека РТ. В первом диктант писали сразу в трех залах, в одном из которых проводился пилотный эксперимент – детский «Тотальный диктант» для ребят в возрасте от 6 до 10 лет. Как ранее сообщал «Татар-информ», экспериментальный упрощённый диктант для детей организован в рамках акции впервые и в Татарстане состоялся на шести площадках. Текст для юных участников диктовала Анастасия — известная ведущая прогноза погоды на местном телевидении.

Ольга Балашова привела на «Тотальный диктант» двоих своих сыновей, семилетнего Андрея и десятилетнего Алексея Чаповых, по просьбе их музыкального руководителя Натальи Медведевой. Мальчики занимаются в ансамбле Культурного центра имени Пушкина.

«Думаю, на четыре-то должны написать: они отличники», – гордо сообщила мама ребят.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В этом году акции «Тотальный диктант» исполнилось 20 лет. Началась она, напомним, в Новосибирском университете с инициативы студентов филфака, но оказалась столь востребованной, что сейчас «Тотальный диктант» пишут не только в России или бывших странах СНГ, но и на других континентах.

Кроме того в этом году отмечается 225-летие со дня рождения «солнца русской поэзии» Александра Пушкина. Как главная площадка акции в Казани культурный центр имени Пушкина по этому поводу организовал для участников диктанта несколько тематических уголков для селфи, интерактивную «доску», где до начала диктанта можно было проверить свои силы в орфографии. Торжественности обстановке добавляла живая музыка от камерного оркестра «Ренессанс».

В одном из залов Национальной библиотеки Татарстана впервые принял участие в качестве диктующего сенатор от Татарстана в Совете Федерации Александр Терентьев. На площадке АО «Татмедиа» текст зачитывала депутат Госсовета РТ, председатель Молодежного парламента Татарстана Нина Шимина.

Жители Татарстана, как и жители еще 18 регионов и 12 стран, писали третью часть «Тотального диктанта». Известные писатели, уже несколько лет становящиеся авторами текстов для него, создают сразу четыре варианта – для разных часовых поясов. В Культурном центре имени Пушкина тексты на двух площадках для взрослых зачитывали ведущая и редактор программы новостей на телеканале «Эфир» Ольга Лаврова и депутат Госсовета РТ, генеральный директор ТНВ, председатель Союза журналистов Татарстан Ильшат Аминов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я каждый год участвую в акции. Русский язык очень богат – это фантастический язык. Как вы знаете, в нем около 500 тысяч слов, в словарях 200 тысяч слов. А мы знаем всего 5-10 тысяч слов. Пушкин знал 25 тысяч слов. Мы до сих пор не понимаем его (русского языка – прим. Т-и) полного богатства, но, каждый раз изучая его, ты получаешь огромное удовольствие, потому что ты можешь более точно выразить свои мысли, эмоции, чувства. И это здорово», – сказал «Татар-информу» Аминов.

За несколько минут до старта акции председатель Союза журналистов Татарстана получил текст диктанта с рекомендациями к зачитыванию от организаторов. Аминов внимательно изучал инструкцию к прочтению, просмотрев текст несколько раз.

«Я не могу сказать, что это простой текст. Я не знаю, как бы я написал, потому что, прямо скажу: с пунктуацией автора не согласен! Переживаю за пишущих, потому что своеобразная пунктуация. Она как бы… меня немножко удивила. Но автор есть автор – он имеет право. Я задумался, как бы я сам написал этот текст. Не знаю… Очень хочется попробовать», – признался Аминов.

Средний возраст людей, пишущих «Тотальный диктант» в республике, – 27 лет. В КЦ имени Пушкина, не считая экспериментальной детской площадки, можно было видеть участников от старшего школьного возраста до весьма преклонного. Одной из возрастных участниц, желающих попробовать свои силы в знании русского языка, пришлось преодолевать лестничные пролеты по пути в зал КЦ имени Пушкина не только опираясь на клюшку, но и с поддержкой сопровождающей родственницы.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Текст «Тотального диктанта» по традиции изобиловал пунктуационными и орфографическими ловушками. Одно из предложений было настолько метким наблюдением Анны Матвеевой о современной роли русского языка, что зачитывавший текст Ильшат Аминов не смог не сопроводить этот фрагмент понимающе-одобрительной ухмылкой.

Никто не будет ругать, стыдить и никто не узнает о двойке или тройке, если написать «Тотальный диктант» не слишком удачно. Но все же большинство участников акции переживают за свой результат. Принципиальные добровольцы или организованно привлеченные к участию курсанты порой подолгу сидят и снова и снова проверяют написанный ими текст, не спеша сдавать лист на проверку.

Итоги «Тотального диктанта», как анонсировали организаторы, подведут 30 апреля. С началом новой недели, с 22 апреля, на сайте акции будут проходить онлайн-разборы всех четырех частей диктанта.

Отличников, писавших «Тотальный диктант» в Казани, наградят в день рождения Александра Пушкина – 6 июня.