Казань стала лидером по строительству соцобъектов среди городов-миллионников

По итогам 10 лет Казань вышла в лидеры по строительству социальных объектов среди городов миллионников. Об этом говорится в телеграм-канале мэрии.

За эти годы в городе появились 25 школ, 90 детсадов, пять больниц и 16 поликлиник, 18 домов культуры, а также 23 спортобъекта. В общей сложности построено 177 таких объектов.

Также столица Татарстана возглавляет топ городов по количеству возведенных детсадов и школ. Так, только к 1 сентября 2023 года свои двери распахнули четыре новые школы на 6 тысяч учащихся. И, как рассказал сегодня мэр Казани Ильсур Метшин, в 2024 году в городе появятся еще три образовательные учреждения.

Также забронированы участки, на которых возведут 63 новых школы и 134 детских сада.

Напомним, в республике запущен проект «Татарстан – республика достижений». Его цель – рассказать о том, чего уже достигла наша республика, дать возможность каждому ознакомиться с научным, технологическим и культурным потенциалом нашей Родины.