Казань стала лидером по количеству поддержанных «Татнефтью» проектов в конкурсе грантов

В рамках VI конкурса грантов «Энергия добра «Татнефти» было поддержано 52 казанских проекта на сумму 46,2 млн рублей. Это около 45% от общей суммы, выделенной компанией на поддержку 184 одобренных ею проектов. Об этом стало известно на торжественной церемонии вручения грантов.

«Компания ежегодно инвестирует миллиарды рублей в масштабные проекты, нацеленные на улучшение качества жизни вокруг нас. В то же время в эту работу вносят значительный вклад малые дела. Те, для реализации которых зачастую нужны не только деньги, но и в первую очередь инициативные и решительные люди, живущие и болеющие своими идеями. Мы видим в вас партнеров в реализации нашей политики», – сказал заместитель гендиректора компании по соцразвитию, депутат Государственного Совета РТ Рустам Мухамадеев.

В тройку лидеров по районам также вошли Альметьевск (20 проектов на сумму 14,6 млн рублей) и Набережные Челны (15 проектов на сумму 9 млн рублей).

Напомним, что в этом году было подано 1415 заявок из Татарстана и 10 других регионов России. Всего компанией «Татнефть» на гранты в этот раз было выделено 102 млн рублей.