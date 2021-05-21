news_header_top_970_100
Минниханов: День принятия ислама Волжской Булгарией вдохновит нас на новые свершения
Минниханов: День принятия ислама Волжской Булгарией вдохновит нас на новые свершения
Асфан Галявов ушел с поста руководителя МУП «Метроэлектротранс»
Асфан Галявов ушел с поста руководителя МУП «Метроэлектротранс»
От коронавируса привилось 17% взрослого населения Татарстана
От коронавируса привилось 17% взрослого населения Татарстана
Ру Тат
news_header_bot_970_100
21 мая 2021  17:20
Лиля Шайхутдинова

Выделено 102 млн рублей на выплаты грантов конкурса «Энергия добра» «Татнефти»

news_top_970_100

184 проекта из 29 районов Татарстана и двух регионов России было одобрено экспертами и членами гранатового комитета VI конкурса грантов «Энергия добра» «Татнефти». Общая сумма выделенных грантов составила 102 млн рублей. Об этом на торжественной церемонии вручения грантов сообщил заместитель гендиректора компании по соцразвитию, депутат Государственного Совета РТ Рустам Мухамадеев.

«Для Татнефти поддержка социальной сферы нефтяного региона и республики — это не дань моде, а сознательные инвестиции в будущее», — подчеркнул Мухамадеев.

Он отметил, что всего было подано 1415 заявок из Татарстана и десяти других регионов России.

Напомним, что в прошлом году общая сумма выплат для гранатовых проектов составила 63,9 млн рублей.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное