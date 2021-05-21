Выделено 102 млн рублей на выплаты грантов конкурса «Энергия добра» «Татнефти»

184 проекта из 29 районов Татарстана и двух регионов России было одобрено экспертами и членами гранатового комитета VI конкурса грантов «Энергия добра» «Татнефти». Общая сумма выделенных грантов составила 102 млн рублей. Об этом на торжественной церемонии вручения грантов сообщил заместитель гендиректора компании по соцразвитию, депутат Государственного Совета РТ Рустам Мухамадеев.

«Для Татнефти поддержка социальной сферы нефтяного региона и республики — это не дань моде, а сознательные инвестиции в будущее», — подчеркнул Мухамадеев.

Он отметил, что всего было подано 1415 заявок из Татарстана и десяти других регионов России.

Напомним, что в прошлом году общая сумма выплат для гранатовых проектов составила 63,9 млн рублей.