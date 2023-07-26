Казань смотрит кино о героях СВО: «Документальный фильм – история, которую не перепишешь»

Фестиваль «RT.Док: Время героев» открылся накануне в казанском ИТ-парке имени им. Башира Рамеева

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы поняли, что у людей есть потребность в документальном кино»

Фестиваль «RT.Док: Время героев» открылся накануне в ИТ-парке им. Башира Рамеева. Холл перед залом за полчаса до начала церемонии открытия был полон: руководители различных республиканских структур, известные политические деятели, представители духовенства, приезжие знаменитости, представители СМИ. То и дело глаз выхватывал из скопления людей мужчин в военной форме – как выяснилось позже, это татарстанские бойцы, каждый из которых в разное время принимал участие в СВО. К началу церемонии зал был полон.

В первый раз мероприятие провели в Москве в годовщину начала СВО, потом фестиваль поехал в разные регионы страны. Казань приняла эстафету после Краснодара.

«Фестиваль в Москве имел большой успех – пришло больше трех тысяч человек, это очень много для фестиваля документального кино. Мы поняли, что у людей есть потребность в документальном кино. Они хотят ходить и смотреть», – рассказала генеральный продюсер «RT.Док: Время героев» Екатерина Яковлева.

Екатерина Яковлева: «Мне очень-очень у вас нравится. В Казань мы привезли 15 фильмов, есть также три картины – татарстанские работы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фестиваль собрал лучшие документальные фильмы об СВО: о буднях бойцов, жителей Донбасса и тех, кто им помогает. Короткометражки и полнометражные ленты объединили, чтобы показывать людям. Ведь основная задача фестиваля – чтобы эти картины увидело как можно больше жителей России, отметила Екатерина Яковлева.

«У вас потрясающая площадка, я такого современного зала даже в Москве не видела. Мне очень-очень у вас нравится. В Казань мы привезли 15 фильмов, есть также три картины – татарстанские работы. Они очень хорошие, качество на уровне федеральных каналов», – добавила генеральный продюсер фестиваля.

В программу вошли и татарстанские работы. Фильмы журналиста «Татмедиа» Равиля Мукменова – рассказы участников СВО. И документальный фильм журналиста ТНВ Зуфара Давлетшина о том, как Татарстан помогает восстанавливать мирную жизнь на новых территориях.

Айдар Салимгараев: «Хочу выразить огромную благодарность телеканалу RT за то, что они выбрали площадкой для фестиваля именно Казань» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Документалистика – это тот самый инструмент, который создает эмоции и позволяет анализировать то, что происходит. Я хочу выразить огромную благодарность телеканалу RT за то, что они выбрали площадкой для фестиваля именно Казань и мы имеем возможность знакомиться с творчеством наших коллег. И в то же время мы можем показать то, что мы делаем здесь, и как нас это волнует и беспокоит», – рассказал руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Важность документалистики подчеркнула и заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Лейла Фазлеева: «Именно документальное кино, как правило, показывает героев страны» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я думаю, что документальное кино важно для развития любой страны. Оно всегда отображало реалистичную картину состояния жизни в той или иной стране. И именно документальное кино, как правило, показывает героев страны. Это своего рода обращение к тем, кто будет жить позже, к тем, кто сейчас подрастает. Именно документальное кино, на мой взгляд, хранит память о событиях и показывает их беспристрастно», – отметила Лейла Фазлеева.

«У меня хорошо получается поддерживать бойцов, больше ничего у меня так хорошо не получается»

Сюрпризом для зрителей и гостей фестиваля стало выступление Юлии Чичериной. Она спела несколько песен о Донбассе и бойцах СВО. Певица в течение многих лет неоднократно бывала там с концертами, поднимая моральный дух бойцов.

Юлия Чичерина: «Начинать их [такие фестивали] проводить нужно было году так в 2014-м. Но лучше поздно, чем никогда» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Такие фестивали, вероятно, нужны, раз они происходят. Жаль, что только так поздно. Начинать их проводить нужно было году так в 2014-м. Но лучше поздно, чем никогда. Я считаю, что у меня хорошо получается поддерживать бойцов. И, пожалуй, больше ничего у меня так хорошо не получается. Именно поэтому я думаю, что это мой долг», – рассказала Чичерина.

Пранкеры Лексус и Вован приняли участие в церемонии открытия, а в один из дней фестиваля станут участниками панельной дискуссии «Информационные войны».

Пранкеры Вован и Лексус приняли участие в церемонии открытия Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Их настоящие имена Владимир Кузнецов и Алексей Столяров. Вован и Лексус – блогеры, которые начинали со своего канала на YouTube. Звонили известным мировым деятелям и политикам и задавали им каверзные вопросы, представляясь именами других звезд политики и шоу-бизнеса. Так им удавалось узнавать интересную информацию и просто посмеяться вместе со своими зрителями.

«Мы не совсем даже шутим. Уже давно через призму юмора и розыгрыша сделали это неким жанром журналистики», – поделился Владимир Кузнецов.

Он отметил, что одной из самых запомнившихся уловок стал звонок премьер-министру Северной Македонии, который был готов отказаться от аэропорта в стране ради прихоти Греты Тунберг.

Владимир Кузнецов: «Уже давно через призму юмора и розыгрыша сделали это неким жанром журналистики» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Кажется, что это смешно, но если человек управляет страной, судьбой людей, то это, на самом деле, страшно», – рассказал Вован.

«В нашей стране очень много героев, которые жертвуют собой ради общего дела и страны. Очень важно показывать их судьбу, их личности и делать так, чтобы они так или иначе были известны. Документальное кино раскрывает их личности, что важно. Здесь мы будем рассказывать, как кино или другие видеоматериалы влияют на общественное сознание. И в том числе негативно. Мы приведем примеры, которые есть со стороны наших оппонентов, и расскажем, как не попасть на такие уловки. Мы поделимся секретами наших оппонентов, которые ведут против нас информационную войну», – рассказал Алексей Столяров.

На сцену пригласили выйти участников СВО – бойцов из Татарстана и других регионов страны Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Когда на сцену вышли бойцы СВО, весь зал встал

Фестиваль открылся пронзительными кадрами видео из зоны боевых действий. Бойцы и мирные жители Донбасса предстали на них в уже привычных для себя условиях, но для обычного зрителя – шокирующих. Со сцены звучали стихи, строки из писем солдат. А когда на сцену пригласили выйти участников СВО – бойцов из Татарстана и других регионов страны, весь зал встал и долго аплодировал. Словно подчеркивая, вот они – настоящие Герои своей страны.

«Спасибо, что пригласили нас на этот фестиваль. Я впервые на таком мероприятии. Вообще-то я воспитывался документальными фильмами, это было кино про Великую Отечественную войну. Хочу, чтобы сегодняшнее мероприятие легло в основу воспитания нашего будущего поколения. Побольше снимайте кино для наших детей. Документальное кино – это история, которую нельзя переписать, а можно только на полку положить. Поэтому я считаю, что документальное кино – это история правды, а сила в правде, и мы победим», – обратился к зрителям ветеран СВО, военнослужащий подразделения специального назначения Евгений Жемков.

Евгений Жемков: «Документальное кино – это история правды, а сила в правде, и мы победим» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После официальной части состоялась большая премьера фильма «Казаки», в котором показаны фрагменты жизни командира и бойцов штурмового взвода казачьего батальона «Крым».

Картина рассказывает о военных буднях казаков, в небольших отступлениях показывается жизнь в казачьей станице, где дислоцируется батальон, рассказывает о традициях казаков, их праздниках и духовной жизни.

После официальной части состоялась премьера фильма «Казаки» о батальоне «Крым» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Когда снимали кино, по батальону танк выпустил порядка 15 снарядов

Режиссеры фильма «Казаки» Михаил Буров и Олег Некишев провели какое-то время в батальоне «Крым». Во время одной из съемок они вместе с бойцами батальона стали целью для танка ВСУ – сначала их засек БПЛА, а потом обстрелял танк, по ним выпустили не меньше 15 снарядов. Все это вошло в фильм. Показано без каких-либо художественных фильтров и комментариев авторов – это живой фрагмент боя и жизни на войне. Авторам удалось передать атмосферу этой жизни и погрузить в нее зрителя

В фильме казаки рассказывают о том, что для них Родина и дом, почему они решили отправиться на передовую. Их слова показывают, насколько это разные люди: кто-то говорит, что долг перед Отечеством – святая обязанность казака, кто-то объясняет, что защищает свой дом и свою семью. Герои фильма настолько же разные, насколько разными могут быть люди в жизни. Тем не менее это не мешает им быть единой командой.

Михаил Буров во время одной из съемок вместе с бойцами стал целью для танка ВСУ – по ним выпустили не меньше 15 снарядов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Основной сюжет был снят за три дня, но к этим трем дням прибавилась жизнь на передовой, в станице, дополнительные съемки. Почему бойцы не обращают внимания на съемочную группу? Собственно, это и есть момент погружения, словно ты проводишь с ними их жизнь», – рассказал режиссер Михаил Буров.

Автор картины Ольга Кирий добавила, что отправить Михаила Бурова на передовую оказалось непростой задачей.

«Комбат был сильно против, потому что за наши жизни там все-таки отвечают именно военные. Тем не менее Михаил оказался на передовой», – рассказала Ольга Кирий.

Ольга Кирий рассказала, что отправить режиссера на передовую оказалось непростой задачей – военные были против Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Прежде чем отснять фильм, я отсматривал материалы. Мы собирались сделать очень большой фильм о батальоне, состоящем из казаков. А потом я наткнулся на кадры того, как Михаил попал под танковый обстрел. И я понял: вот он – фильм! Это было абсолютно не запланировано, это и есть режиссерская удача», – поделился режиссер документального канала RT Олег Некишев.

Сначала авторы фильма планировали показать аутентичную атрибутику – папахи и шашки, но все герои фильма предстали обычными бойцами.

Олег Некишев: «Я наткнулся на кадры того, как Михаил попал под танковый обстрел. И я понял: вот он – фильм!» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Продлится фестиваль три дня, церемония закрытия запланирована на 27 июля. В этот день пройдет круглый стол с прямым включением Бориса Корчевникова «Война и Вера: как Библия помогает осмыслить происходящее?». К обсуждению подключится духовенство Казани: иерей, настоятель храма Святителя Николая в деревне Куюки Виталий Беляев, Тимур хазрат и Ирек хазрат, которые ежемесячно выезжают в зону СВО для поддержки мобилизованных бойцов из Татарстана.

Вечером того же дня пройдет премьера фильма «Красная тревога. Гибридная война». Автор фильма – телеведущая Анна Чапман тоже примет участие в обсуждении картины.