Когда вышли бойцы СВО, весь зал встал: в Казани открыли фестиваль «RT.Док: Время героев»

Торжественная церемония открытия первого международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время героев» состоялась сегодня в казанском ИТ-парке им. Башира Рамеева.

В программу фестиваля вошли 15 фильмов о героях специальной военной операции. Помимо кинопоказов участников ожидают круглые столы, обсуждения и лекции с создателями фильмов и актерами, среди спикеров Борис Корчевников и пранкеры Вован и Лексус.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Первый день фестиваля стартовал с большим количеством именитых гостей и первых лиц государства. Среди почтеных гостей мероприятия и бойцы СВО из Татарстана и других регионов России. Именно они главные герои фильмов, которые в течение трех дней представят на фестивале.

Началось открытие с показа кадров из зоны боевых действий. На них обычные люди, которые не захотели уезжать, российские военные и врачи. Со сцены звучали стихи, были прочитаны письма бойцов СВО.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Я думаю, что документальное кино важно для развития любой страны. Документальное кино всегда отображало реалистичную картину состояния жизни в той или иной стране. И именно документальное кино, как правило, показывает героев страны. Кроме того, документальное кино – это своего рода обращение к тем, кто будет жить позже, к тем, кто сейчас подрастает. Именно документальное кино, на мой взгляд, хранит память о событиях и показывает их беспристрастно», – поделилась Лейла Фазлеева.

Один из организаторов фестиваля – агентство «Татмедиа». Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айдар Салимгараев отметил, что осмысливать то, что сейчас происходит с нашей страной, мы будем еще долгое время.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Документалистика – это тот самый инструмент, который создает эмоции и и позволяет анализировать то, что происходит. Я хочу выразить огромную благодарность телеканалу RT за то, что они выбрали площадкой для фестиваля именно Казань, и мы имеем возможность знакомиться с творчеством наших коллег. И в то же время мы можем показать то, что мы делаем здесь, и как нас это волнует и беспокоит», – рассказал Салимгараев.

В программу фестиваля вошли и работы от Республики Татарстан. Например, фильмы режиссера Равиля Мукменова с реальными историями из зоны СВО и документальный фильм режиссера Зуфара Давлетшина о том, как Татарстан помогает восстанавливать мирную жизнь на новых территориях.

Хедлайнером стала певица Юлия Чичерина, которая выступила с песнями о Донбассе. А героями дня – бойцы СВО – они вышли на сцену под бурные аплодисменты. Встречая их весь зал встал и стоял, пока они не вернулись на свои места среди зрителей.

На открытии фестиваля состоялась премьера фильма «Казаки», а после пройдет обсуждение картины с режиссерами-документалистами Олегом Некишевым, Михаилом Буровым и автором фильма Ольгой Кирий. Модерирует встречу блогер Антон Коробков-Землянский.

Продлится мероприятие три дня, церемония закрытия запланирована на 27 июля. В этот день пройдет круглый стол с прямым включением Бориса Корчевникова «Война и Вера: как Библия помогает осмыслить происходящее?». К обсуждению подключится духовенство Казани: иерей, настоятель Храма Святителя Николая в деревне Куюки Виталий Беляев, Тимур хазрат и Ирик хазрат, которые ежемесячно выезжают в зону СВО для поддержки мобилизованных полков Татарстана. Вечером того же дня пройдет премьера фильма «Красная тревога. Гибридная война». Автор фильма – телеведущая Анна Чапман примет участие в обсуждении картины.