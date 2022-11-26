Казань признана лучшим городом России для ведения гостиничного бизнеса

Столица Татарстана стала лучшим городом для ведения гостиничного бизнеса среди мегаполисов по версии Национальной гостиничной премии. Ее итоги были объявлены накануне в Москве, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В финале премии 159 участников боролись за победу в 38 категориях. В номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса (население свыше 1 млн)» были представлены Казань и Волгоград. Всего в этой категории заявки подали десять городов.

Голосование включало несколько этапов. Сначала свой выбор сделали интернет-пользователи, а потом — эксперты и профессиональное жюри.

Церемония награждения прошла в Центре международной торговли. Награду директору Комитета по развитию туризма Казани Дарье Санниковой вручил депутат Государственной Думы ФС РФ Сангаджи Тарбаев.

Кроме того, казанский гостиничный комплекс «Ногай» по итогам премии оказался удостоен звания лучшего отеля в категории «Три звезды».

В 2020 и 2021 годах звания «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса (население свыше 1 млн)» удостаивался Санкт-Петербург. Казань в 2021-м смогла только стать финалистом, хотя и победила в народном голосовании.

Национальная гостиничная премия организована Российской гостиничной ассоциацией при поддержке Правительства Москвы и Санкт-Петербурга, Торгово-промышленной палаты РФ и Российского союза туриндустрии.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что столица Татарстана признана лучшим городом России для гастрономических путешествий.