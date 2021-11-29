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Путешествия и туризм
29 ноября 2021  10:08

Казань стала финалистом Национальной гостиничной премии-2021

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Казань стала финалистом Национальной гостиничной премии 2021 года в номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса». Также столица Татарстана стала первой в народном голосовании, значительно опередив ближайших конкурентов — Санкт-Петербург и Екатеринбург, сообщает пресс-служба Комитета по развитию туризма исполкома Казани.

По результатам судейской оценки победителем премии стал Санкт-Петербург. Кроме этого, были определены лучшие отели, гостиницы, санатории, спа-комплексы — всего 35 номинаций.

Всероссийский конкурс организован Российской гостиничной ассоциацией при поддержке Минэкономразвития, Федерального агентства по туризму и других.

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