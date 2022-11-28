Метшин о развитии гостиничного сектора Казани: «Поток туристов увеличивается»

В Казани растет поток туристов. Гости посещают татарстанскую столицу не только для отдыха, но и ради делового туризма. Всё это стало возможным благодаря системной политике по развитию сектора гостеприимства в столице республики. Так мэр Ильсур Метшин прокомментировал получение Казанью звания лучшего города России для ведения гостиничного бизнеса с населением свыше 1 млн человек.

«Победить среди городов-миллионников в Национальной гостиничной премии — это почетно. Это результат большой, планомерной и системной работы. Мы уделяем этому повышенное внимание, начинали еще в период подготовки к Универсиаде. Эта премия для нас, прежде всего, показатель самочувствия отрасли городского хозяйства», — отметил Метшин в ходе делового понедельника в мэрии.

Он добавил, что большая работа была проведена по увеличению количества и повышению качества мест размещения гостей города.

«Сегодня их уже 229 — это совершенно другой уровень. Персонал также трудится, чтобы постоянно повышать свой профессиональный уровень. Поэтому и поток туристов увеличивается. На август месяц мы имеем уже цифру 2,8 млн туристов. И это не только гости, которые приехали отдохнуть, но и деловой туризм», — заключил мэр Казани.

Глава Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова отметила, что церемония награждения лауреатов премии прошла в Москве 25 ноября. После трех этапов голосования стали известны 38 победителей одного из самых престижных отраслевых конкурсов.

«Казань подавала заявку на участие в премии в номинации „Лучший город для ведения гостиничного бизнеса с населением свыше 1 млн человек“. В финал премии вышли 159 участников, в финал номинации вышли два города — Казань и Волгоград. Всего на данную номинацию подали десять заявок со всей страны», — рассказала Санникова.

По ее словам, победитель определялся в несколько этапов: голосование пользователей, экспертов и профессионального жюри.

«Казань получила заветный диплом победителя», — резюмировала докладчица, напомнив, что в предыдущие два года эту номинацию забирал Санкт-Петербург.