Казань принимает победителей всероссийского конкурса «Многоликая Россия»

В Казани завтра, 2 ноября, пройдет церемония награждения XIV Всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия». Уже сегодня в Казань начали съезжаться гости – победители конкурса из Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа, Томской области, Республики Башкортостан, Республики Дагестан, Республики Карелия, Тульской области, Республики Мордовия, Чувашской Республики, Республики Саха (Якутия), Челябинской области, Ленинградской области, Республики Северная Осетия – Алания и других регионов России.

Помимо церемонии награждения, которая пройдет в IT-парке им. Башира Рамеева и экскурсий по достопримечательностям города, для участников и гостей 2 ноября также состоится образовательный семинар. Спикером станет тележурналист и общественный деятель Арина Шарапова. Почетными гостями станут Председатель комитета Госдумы РФ по делам национальностей Геннадий Семигин, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан, сенатор Российской Федерации Александр Терентьев.

Прием заявок на конкурс проходил с 15 марта до 1 сентября. Всего принято 820 работ из 38 регионов.

Работы принимались в номинациях: «Цикл телесюжетов», «Телепроект (документальный фильм, цикл телепрограмм)», «Цикл радиопередач (репортажей)», «Цикл публикаций в печатных изданиях», «Цикл материалов в интернет-СМИ», «Детско-юношеские просветительские проекты в СМИ».

Победители конкурса получат дипломы и денежные призы по шести номинациям: 1 место – 100 тысяч рублей, 2 место – 70 тысяч рублей, 3 место – 50 тысяч рублей. Сумма главного приза составляет 500 тысяч рублей, сообщает агентство «Татмедиа».

Учредителем и организатором конкурса является Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям. Конкурс проводится в рамках программы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан» с целью содействия популяризации и сохранению национальных традиций и обычаев народов, проживающих на территории Российской Федерации, выявлению и поощрению наиболее значимых и талантливых журналистских работ, освещающих жизнь, культуру и традиции народов России, вопросы этнокультурного развития и культурного наследия.