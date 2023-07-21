До 1 сентября принимаются заявки на журналистский конкурс «Многоликая Россия»

Журналисты Татарстана могут принять участие в XIV Всероссийском журналистском конкурсе «Многоликая Россия». Прием заявок проходит до 1 сентября 2023 года.

Работы на конкурс принимаются в следующих номинациях: «Цикл телесюжетов», «Телепроект (документальный фильм, цикл телепрограмм)», «Цикл радиопередач (репортажей)», «Цикл публикаций в печатных изданиях», «Цикл материалов в интернет-СМИ», «Детско-юношеские просветительские проекты в СМИ».

Победители конкурса получат дипломы и денежные призы по шести номинациям: гран-при – 500 тысяч рублей, 1 место – 100 тысяч рублей, 2 место – 70 тысяч рублей, 3 место – 50 тысяч рублей, сообщает агентство «Татмедиа».

Церемония награждения победителей конкурса состоится 2 ноября в Казани.

Работы на конкурс принимаются в электронном виде с использованием информационной системы «Мои субсидии» или на бумажном носителе по адресу: 420066, Республика Татарстан, Казань, ул.Декабристов, 2, Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», 6 этаж, кабинет №608, отдел СМИ, с нарочным или почтой с пометкой «Многоликая Россия».

Положение о конкурса размещено на сайте www.tatmedia.tatarstan.ru в разделе «Конкурсы и проекты». Телефон для справок: +7(843)570-31-12.

Ежегодно в конкурсе принимают участие более 250 представителей редакций СМИ из более чем 50 регионов России. Учредителем и организатором конкурса является Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

