Казань примет всероссийский форум о 3D-технологиях в промышленности

С 20 по 21 ноября в Казани пройдет V Всероссийский лидер-форум «Аддитивные технологии — новая реальность». Распоряжение о подготовке к мероприятию и образовании оргкомитета подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В документе отмечается, что событие проводится для «развития отрасли аддитивных технологий (3D-печати) и популяризации внедрения новых производственных технологий в различных отраслях промышленности».

Возглавит оргкомитет сам Премьер-министр Татарстана, его заместителями станут глава Минпромторга РТ Олег Коробченко и помощник Раиса республики Альберт Гильмутдинов. В состав включены ректоры казанских вузов, руководители научных учреждений республики, министерств, представители ведомств, бизнеса и другие специалисты.

Напомним, что в конце июня Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с ведущими российскими специалистами из области аддитивных технологий. Печать различных деталей на 3D-принтерах применяется в авиастроении, промышленности, архитектуре и других сферах. На встрече обсуждались перспективы развития этих технологий в республике.