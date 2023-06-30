Рустам Минниханов обсудил перспективы развития аддитивных технологий в Татарстане

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Перспективы развития аддитивных технологий в Татарстане обсудил сегодня Раис республики Рустам Минниханов с ведущими специалистами отрасли из России.

Вышеупомянутые технологии включают в себя процессы изготовления на 3D-принтерах объемных объектов и деталей. Их используют в космической промышленности, авиастроении, архитектуре, медицине и других отраслях.

Участниками встречи, которая прошла в Доме Правительства РТ, стали исполнительный директор Ассоциации развития аддитивных технологий, советник президента АО «ТВЭЛ» Ольга Оспенникова, гендиректор Русатом - Аддитивные технологии (РусАт) Илья Кавелашвили и ректор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Глеб Туричин.