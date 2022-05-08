На Дни чеченской культуры в Казань приедет дочь Рамзана Кадырова

С 11 по 13 мая в Казани пройдут Дни чеченской культуры. В эти дни в столице РТ будут представлены лучшие образцы национального искусства от ведущих учреждений культуры Чечни, сообщает Минкульт РТ.

В мероприятиях примет участие министр культуры Чеченской Республики Айшат Кадырова. Так, она примет участие во встрече с татарстанской коллегой Ирадой Аюповой, посетит музей-заповедник «Казанский Кремль», Дом Дружбы народов РТ, а также ведущие муниципальные учреждения культуры.

В 15.00 12 мая в музее-заповеднике «Казанский Кремль» стартует выставка «Искусство Чеченской Республики ХIХ-ХХI веков», которую в Татарстан привез Музей ЧР.

В этот же день в 19.00 в театре им. Г. Камала начнется спектакль «Волки», который расскажет о судьбах чеченцев в годы Великой Отечественной войны. Постановку представит Русский драматический театр имени М.Ю. Лермонтова из Грозного.

На следующий день казанцев ожидает концерт ансамбля народной музыки Государственной Чеченской филармонии имени Шахбулатова, ансамбля танца «Вайнах». Также свои номера представит детский симфонический оркестр. Мероприятие запланировано на 18.30.

Кроме того, в музее-заповеднике «Казанский Кремль» состоится показ фильма, посвященного истории и будущему музея Чеченской Республики. В рамках мероприятия запланировано и обсуждение картины.

«Культуры обеих республик имею глубокие общие корни. Цель проводимых Дней Чеченской Республики в Татарстане — укрепление дружеских отношений и развитие сотрудничества в области культуры и туризма, реализация совместных проектов», — говорится в сообщении Министерства культуры РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 12 мая по 13 июня в центре «Эрмитаж-Казань» разместится выставка Музея Чеченской Республики. Представленные экспонаты впервые окажутся за пределами региона, прибыв в Татарстан.