РТ может посетить дочь Рамзана Кадырова Айшат: Чечня привезет в «Эрмитаж-Казань» выставку

Центр «Эрмитаж-Казань» на месяц, с 12 мая по 13 июня, разместит в трех своих залах экспонаты Музея Чеченской республики. Произведения этого собрания впервые окажутся за пределами родного региона, и первым примет их именно Татарстан, подчеркнули в ответ на обращение «Татар-информа» в пресс-службе Центра «Эрмитаж-Казань». При этом вероятной гостьей на презентации Музея Чеченской республики может стать дочь главы Чечни Рамзана Кадырова – министр культуры Чеченской республики Айшат Кадырова.

Выставка «Искусство Чеченской Республики XIX – XXI веков» запланирована как одно из мероприятий Дней чеченской культуры в Республике Татарстан. Посетители смогут увидеть более сотни произведений – живопись второй половины XX – начала XXI веков в жанрах от академизма до авангарда кисти 16 художников разных поколений, предметы декоративно-прикладного искусства XIX – XX веков и современности, мужскую и женскую традиционную одежду, холодное и огнестрельное оружие, изящные ювелирные украшения, керамическую и медную посуду, музыкальные инструменты. Будут представлены и знаменитые истанги – традиционные чеченские войлочные ковры с национальным орнаментом, выполненным в технике цветной аппликации.

Открытие выставки запланировано на 12 мая в 15 часов. А на следующий день, 13 мая, в здании Присутственных мест Казанского Кремля также в 15 часов начнется презентация Музея Чеченской республики с участием генерального директора Музея Чеченской Республики Залины Мамаевой, заведующей отделом изобразительных искусств Музея Чеченской Республики Миланы Хадчукаевой, куратора выставочных проектов Музея Чеченской Республики Марии Филатовой.

Фото: © предоставлено Центром «Эрмитаж-Казань»

Чеченская республика в 2024 году отметит свое столетие. Музейщики региона в презентации «Музей Чеченской Республики. История. Коллекция. Современность» расскажут о создании музея, формировании коллекции, о преодолении последствий военных действий в Чеченской Республике 1994–1996 и 1999–2000 годов и дальнейших масштабных планах, часть которых – презентация посетителям других российских регионов.

В анонсе события подчеркивается, что Музей Чеченской Республики входит в число старейших научно-исследовательских и просветительских учреждений. За свою историю он сменил несколько названий и к 1990-м годам насчитывал около 230 тысяч единиц хранения, став одним из крупнейших на Северном Кавказе. Однако 90% коллекции было утрачено за время военных действий на территории Чечни.

Фото: © предоставлено Центром «Эрмитаж-Казань»

Сейчас собрание Музея Чеченской республики составляет около 40 тысяч единиц хранения – работы изобразительного искусства чеченских, русских и западноевропейских художников, оружие, ювелирные украшения, текстиль, керамика, предметы быта, археология, архивные документы. В 2012 было построено новое здание музея, а в 2021 благодаря активному участию и поддержке попечителя музея, министра культуры Чеченской Республики Айшат Кадыровой начались глобальные перемены – масштабная реновация и ребрендинг Музея Чеченской Республики.

Фото: © предоставлено Центром «Эрмитаж-Казань»

В планах международные и российские выставки, образовательные проекты, конференции, биеннале, издательская деятельность и т.д. Музей проводит активную работу по возвращению, исследованию, реставрации и пополнению своей коллекции. С казанскими музейщиками чеченские уже успели познакомиться и вместе представить проект в обновленном здании Музея Чеченской республики – «Коран – притяжение гармонии» из собрания музея-заповедника «Казанский Кремль».

В левом крыле Центра «Эрмитаж-Казань» сейчас, напомним, действует и будет принимать посетителей до ноября выставка «Золотой век фламандского искусства» из собрания Государственного «Эрмитажа». Выставка «Искусство Чеченской Республики XIX – XXI веков» разместится в левом крыле того же подъезда здания.