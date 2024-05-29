Казань примет чемпионат России по прыжкам в воду

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С 6 по 10 июня в столице Татарстана, во Дворце водных видов спорта, состоится чемпионат России по прыжкам в воду. Он станет отборочным к Играм БРИКС, которые также пройдут в Казани, сообщают организаторы турнира.

В рамках чемпионата состоятся состязания среди мужчин и женщин в индивидуальных прыжках с метрового трамплина, трехметрового трамплина и десятиметровой вышки, в синхронных прыжках с трехметрового трамплина и десятиметровой вышки, в смешанных синхронных прыжках с трехметрового трамплина и десятиметровой вышки, а также в командных соревнованиях. Всего на турнире разыграют 13 комплектов медалей.

Среди соревнующихся будут сильнейшие российские спортсмены. Это серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в синхронных прыжках с трехметрового трамплина Евгений Кузнецов, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года в синхронных прыжках с вышки Александр Бондарь, четырехкратная чемпионка Европы Юлия Тимошинина, трехкратная чемпионка Европы Екатерина Беляева, трехкратный чемпион Европы Никита Шлейхер, двукратные чемпионки Европы Кристина Ильиных и Виталия Королева, чемпионки Европы Мария Полякова и Анна Конаныхина, бронзовый призер чемпионата Европы Руслан Терновой.

«Как всегда, в Казани соберутся сильнейшие спортсмены и покажут настоящую борьбу. Казань любит прыжки в воду, в бассейне шикарные условия, и мы всегда с радостью возвращаемся в столицу Татарстана», — прокомментировал предстоящее событие президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

Игры стран БРИКС пройдут с 10 по 26 июня на 17 спортивных объектах Казани. Ожидается приезд 4,7 тыс. спортсменов и членов делегаций. Соревнования пройдут по 29 видам спорта (среди которых 20 олимпийских).