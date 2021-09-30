Казань претендует на статус Молодежной столицы стран ОИС

Казань претендует на получение статуса Молодежной столицы стран Организации Исламского сотрудничества (ОИС) в 2022 году. Участие столицы Татарстана в конкурсе и другие вопросы обсудили Президент РТ Рустам Минниханов и президент Молодежного форума ОИС Таха Айхан, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В ходе беседы, состоявшейся в Доме Правительства РТ, стороны обсудили различные направления сотрудничества в области молодежной политики и организацию совместных мероприятий по линии взаимодействия России и ОИС. Речь, в частности, шла о Форуме молодых предпринимателей стран ОИС, традиционном Форуме молодых дипломатов стран ОИС, Казанском международном фестивале мусульманского кино и проходящем в его рамках молодежном кинофестивале.

Отдельно Рустам Минниханов и Таха Айхан обсудили желание Казани получить статус Молодежной столицы стран ОИС в 2022 году. Соответствующая заявка уже направлена, и столица Татарстана стала одним из городов-кандидатов. Итоги конкурса будут подведены в декабре текущего года.

Кроме того, Айхан рассказал Минниханову, что совместно с Минмолодежи РТ открыт Проектный офис по международному молодежному сотрудничеству со странами ОИС. Заседание наблюдательного совета проектного офиса «Россия — ОИС» состоялось 28 сентября в Казани.

Статус Молодежной столицы стран ОИС присуждается городу на один год. В это время город-победитель получает шанс показать приверженность современной молодежной культуре и продемонстрировать лучшие практики по развитию социальной, экономической и политической активности молодежи. Город должен реализовывать новые идеи и инновационные проекты с участием молодежи, становясь ролевой моделью для дальнейшего развития других городов стран ОИС. При этом он развивает международное сотрудничество и привлекает партнеров и инвесторов для развития своей инфраструктуры.

Статус Молодежной столицы стран ОИС был инициирован Молодежным форумом исламского сотрудничества (ICYF) на 2-й Генеральной ассамблее, прошедшей в октябре 2014 года.

Таха Айхан находится сейчас с рабочим визитом в Казани для участия в первом Международном молодежном лагере в рамках взаимодействия России и Организации исламского сотрудничества.