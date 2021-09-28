В Казани заработал первый Международный молодежный лагерь «Россия — ОИС»

Фото: Салават Камалетдинов

В столице Татарстана состоялось открытие первого Международного молодежного лагеря в рамках взаимодействия России и Организации исламского сотрудничества (ОИС). Участниками международной смены станут более сотни молодых лидеров мнений из России и других государств. За время работы лагеря они создадут новые проекты для укрепления сотрудничества России с исламским миром, отметил во время торжественного открытия площадки министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов.

Он напомнил, что на протяжении последних лет Татарстан является одним из ключевых регионов страны, на который возложена роль конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества с исламским миром.

Фото: © Салават Камалетдинов

«Татарстан проводит целый комплекс мероприятий в этом направлении: от бизнес-сотрудничества до культурного обмена. Например, уже более пяти лет мы проводим Форум молодых предпринимателей стран ОИС. По линии молодежных обменов и дипломатии уже стал традиционным Форум молодых дипломатов стран ОИС. На регулярной основе проводится Фестиваль мусульманского кино, в его рамках проходит молодежный кинофестиваль», — перечислил Сулейманов.

По его словам, проведение в Казани первого Международного молодежного лагеря «Россия — ОИС» станет еще одним эффективным шагом к усилению международных позиций страны в целом и республики в частности в исламском мире.

Фото: © Салават Камалетдинов

«Безусловно, всё это дает возможность рассказать зарубежным гостям об опыте развития нашей республики, повысить узнаваемость Татарстана в других странах. Ведь здесь собрались лидеры мнений, руководители молодежных общественных организаций, предприниматели и бизнесмены стран ОИС. Они приезжают в Казань для обсуждения конкретных проектов, в реализации которых они лично заинтересованы», — подчеркнул Тимур Сулейманов.

Еще одним участником торжественной церемонии стал замруководителя Росмолодежи Андрей Платонов. В режиме видеоконференции он поприветствовал собравшихся в зале гостей и выразил уверенность в высокой продуктивности работы международного лагеря. Платонов напомнил, что в прошлом году исполнилось 15 лет с момента вступления России в Организацию исламского сотрудничества в качестве наблюдателя.

Фото: © Салават Камалетдинов

«Совместно с Минмолодежи Татарстана мы открыли проектный офис по международному молодежному сотрудничеству со странами ОИС. Работа со странами ОИС является одним из приоритетов на международном треке Росмолодежи, и открывающийся сегодня в Казани молодежный лагерь — яркое тому подтверждение», — резюмировал Андрей Платонов.

Он добавил, что в планах организаторов сделать работу лагеря ежегодной, чтобы в последующие годы привлекать в его ряды всё больше иностранных и отечественных молодежных лидеров мнений.

Фото: © Салават Камалетдинов

Слова федерального спикера дополнил президент Молодежного форума ОИС Таха Айхан. Он отметил, что новая площадка позволит объединить усилия молодого поколения государств ОИС и России ради их успешного развития в будущем.

«Сегодня мир требует от молодежи всеобъемлющего механизма формирования будущего с помощью своих знаний, опыта и решимости на основе добровольчества. Поэтому я считаю, что это мероприятие станет уникальной возможностью для обмена опытом и развития ваших способностей. Сегодня вы собрались здесь, чтобы обсудить общие проблемы и найти практические решения гуманитарных кризисов и стихийных бедствий в географии ОИС и за ее пределами», — обратился к присутствующим господин Айхан.

Фото: © Салават Камалетдинов

К участникам лагеря также обратился руководитель Управления содействия международному развитию и гуманитарных программ Россотрудничества Кирилл Богомолов.

«Мы верим, что образовательные программы для молодежи из стран Организации исламского сотрудничества станут новой ступенью в истории развития взаимоотношений между государствами и создадут новую платформу для плодотворной работы», — убежден Богомолов.

Фото: © Салават Камалетдинов

В завершение мероприятия к участникам обратилась председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова. Она поприветствовала молодых представителей стран ОИС от лица депутатского корпуса республики и подчеркнула, что работа с молодежью является одним из ключевых приоритетов в развитии Татарстана.

«Сегодняшнее мероприятие еще раз показывает, что Татарстан является территорией возможностей», — заключила Захарова.

По словам организаторов, Международный молодежный лагерь «Россия — ОИС» станет стартом для формирования молодежных проектных офисов по линии международного сотрудничества Россия — ОИС в зарубежных странах. В экспертное сообщество лагеря в этом году войдут представители Молодежного форума Исламского сотрудничества, представители дипломатических ведомств МИД России, IT-специалисты, бизнесмены и общественные деятели.