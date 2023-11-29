Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Содержание общественных туалетов в 2024 году обойдется Казани в 68 млн рублей
В следующем году Казань потратит более 68 млн рублей на содержание общественных туалетов. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.
В перечне указано 52 стационарных и модульных объекта на улицах, в парках и скверах города. В перечень работ входят чистка унитазов, писсуаров, раковин, протирание батарей, мытье пола, чистка зеркал и другие услуги, которые должны оказываться ежедневно. Кроме того, раз в 10 дней будет проводиться мытье дверей, стен, перегородок и кабин, окон.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»