Содержание общественных туалетов в 2024 году обойдется Казани в 68 млн рублей

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В следующем году Казань потратит более 68 млн рублей на содержание общественных туалетов. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

В перечне указано 52 стационарных и модульных объекта на улицах, в парках и скверах города. В перечень работ входят чистка унитазов, писсуаров, раковин, протирание батарей, мытье пола, чистка зеркал и другие услуги, которые должны оказываться ежедневно. Кроме того, раз в 10 дней будет проводиться мытье дверей, стен, перегородок и кабин, окон.