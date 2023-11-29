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Экономика 29 ноября 2023 07:15

Содержание общественных туалетов в 2024 году обойдется Казани в 68 млн рублей

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Содержание общественных туалетов в 2024 году обойдется Казани в 68 млн рублей
Фото: © «Татар-информ»

В следующем году Казань потратит более 68 млн рублей на содержание общественных туалетов. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

В перечне указано 52 стационарных и модульных объекта на улицах, в парках и скверах города. В перечень работ входят чистка унитазов, писсуаров, раковин, протирание батарей, мытье пола, чистка зеркал и другие услуги, которые должны оказываться ежедневно. Кроме того, раз в 10 дней будет проводиться мытье дверей, стен, перегородок и кабин, окон.

#общественные туалеты
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