Казань потратит на выступление Дмитрия Дюжева более 1 млн рублей
Бюджет Казани выделил на выступление актера Дмитрия Дюжева на концерте в честь Дня Победы в столице Татарстана 1,07 млн рублей.
Согласно документации к тендеру на организацию концерта, выступление Дюжева должно было продлиться не менее 30 минут.
Ранее уже сообщалось, что 9 мая Дмитрий Дюжев выступит в Казани вместе с заслуженной артисткой республики Татарстан Эльмирой Калимуллиной. Они стали хедлайнерами торжественного мероприятия на площади Тысячелетия.