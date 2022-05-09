Казань потратит на выступление Дмитрия Дюжева более 1 млн рублей

Бюджет Казани выделил на выступление актера Дмитрия Дюжева на концерте в честь Дня Победы в столице Татарстана 1,07 млн рублей.

Согласно документации к тендеру на организацию концерта, выступление Дюжева должно было продлиться не менее 30 минут.

Ранее уже сообщалось, что 9 мая Дмитрий Дюжев выступит в Казани вместе с заслуженной артисткой республики Татарстан Эльмирой Калимуллиной. Они стали хедлайнерами торжественного мероприятия на площади Тысячелетия.