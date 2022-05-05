Возвращение «Бессмертного полка» и концерт Дюжева: как отметят День Победы в Казани
О праздничных мероприятиях в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и социальной поддержке ветеранов рассказали эксперты на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Всем ветеранам, получающим пенсии по линии МВД по РТ, в преддверии праздника предусмотрена дополнительная материальная помощь»
По данным Минтруда РТ, на сегодняшний день в Татарстане проживает 17,9 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 93 инвалида и 266 участников войны. Для сравнения: еще пять лет назад в республике проживали 54,8 тыс. ветеранов, в том числе 697 инвалидов и 1,3 тыс. участников войны.
«В Татарстане проживает 109 человек, награжденных знаком “Жителю блокадного Ленинграда”, и 116 бывших несовершеннолетних узников. Кроме того, в республике проживает более 12,8 тыс. тружеников тыла и 1,8 тыс. вдов погибших (умерших) инвалидов и участников войны», – сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.
Для ветеранов в республике реализуются различные программы – социального и медицинского обслуживания, лекарственного обеспечения, санаторно-курортного лечения, программы капремонта и выделения нового жилья.
Живущие в Татарстане ветераны пользуются многочисленными мерами соцподдержки, от льгот на жилищно-коммунальные услуги и заканчивая льготами на проезд.
«Все льготы в отношении ветеранов Великой Отечественной войны реализуются в полном объеме. Помимо льгот, которые предоставляются в виде социальных услуг и субсидий, есть денежные выплаты, их размер зависит от необходимого размера компенсации вреда, причиненного здоровью, установленной группой инвалидности», – проинформировала глава Минтруда РТ.
Ветераны пользуются субсидией-льготой на оплату ЖКУ в размере 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, обеспечены протезами и протезно-ортопедическими изделиями. Пожилые люди получают скидку в размере 50% со стоимости проезда на водном транспорте пригородного сообщения в республике в период навигации.
Труженикам тыла предоставляется ЕДВ, ее размер в 2022 году составляет 817 рублей, а также бесплатное зубопротезирование и слухопротезирование. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, вдовы участников войны, люди, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и бывшие несовершеннолетние узники накануне 9 Мая получили в подарок продуктовые наборы.
«В связи с празднованием 77-ой годовщины Победы всем ветеранам, получающим пенсии по линии МВД по РТ, в преддверии праздника предусмотрена дополнительная материальная помощь в размере 4 тыс. рублей. Ее получили участники Великой Отечественной войны и люди, приравненные по предоставляемым льготам к данным категориям, а также труженики тыла, вдовы погибших и умерших участников войны», – сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.
На улучшение жилищных условий ветеранов в этом году направят 23 млн рублей
В этом году благодаря средствам федерального бюджета жилищные условия в Татарстане улучшат 6 ветеранов Великой Отечественной войны, капремонт будет проведен в домах 10 человек.
«Большой вопрос – обеспечение жильем. С 2008 года был принят Указ Президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Республика за эти годы получила 20 млрд на улучшение жилищных условий 19,1 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году мы получили из федерального бюджета порядка 23 млн рублей, что позволит улучшить жилищные условия шести ветеранов», – сообщила Эльмира Зарипова.
В 2012-2021 годах в районах республики были отремонтированы более 1,6 тыс. квартир инвалидов и ветеранов войны. По пожеланиям пожилых людей ремонт будет сделан в летний период, когда они будут находиться у родственников, либо на санаторно-курортном лечении.
Социальные услуги на дому сейчас получают более 2 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и приравненные к ним жители республики. Одинокие пожилые люди проживают в домах-интернатах.
«Большой вопрос – социальное обслуживание на дому. Бесплатно социальные услуги на дому получают одинокие и одиноко проживающие инвалиды, участники Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники концлагерей, бывшие жители блокадного Ленинграда и одинокие и одиноко проживающие труженики тыла, которых на учете более 1,7 тыс. человек», - подчеркнула министр труда, занятости и соцзащиты РТ.
Все ветераны получают услуги в рамках системы долговременного ухода по нацпроекту «Демография». В домах-интернатах сейчас проживают 56 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 54 труженика тыла. В комнатах, где живут ветераны, проведен косметический ремонт, они оснащены необходимой мебелью и бытовой техникой. Кроме того, в отделениях надомного обслуживания социальные услуги получают более 2 тыс. ветеранов.
Инвалиды и участники войны получают двойную пенсию
Отделение Пенсионного фонда России по РТ в апреле перечислило выплаты, приуроченные к празднованию 77 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
«Единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей осуществляется уже в апреле вместе с другими пенсионными и социальными выплатами инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, которые принимали непосредственное участие в событиях 1941–1945 годов», — сообщила пресс-служба ОПФР по РТ.
В нашей республике ежегодную выплату ко Дню Победы в этом году получили 438 инвалидов и участников войны. Для этого им не требовалось писать заявления. Выплаты назначены на основании данных, имеющихся в территориальных отделениях ПФР.
Единовременная выплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов назначается в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан ко Дню Победы».
Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, люди, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком «Житель осажденного Севастополя» имеют право на получение двух пенсий – по старости и по государственному пенсионному обеспечению.
«Размер пенсии по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению участникам Великой Отечественной войны и гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» определяется в зависимости от группы и причины инвалидности. Вдовам военнослужащих назначается вторая пенсия – по случаю потери кормильца», - пояснили в пресс-службе ОПФР по РТ.
Согласно данным на начало года, средний размер двух пенсий для инвалидов вследствие военной травмы составляет 33,4 тыс. рублей, для участников войны с группой инвалидности – 42,6 тыс. рублей, для людей, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», являющихся инвалидами – 35,4 тыс. рублей.
Кроме того, ветераны Великой Отечественной войны получают ежемесячные денежные выплаты в размере до 6,3 тыс. рублей. В соответствии с Указом Президента РФ инвалидам и участникам войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны выплачивается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение.
«Бессмертный полк» пройдет в обычном режиме во всех в 45 районах республики
В рамках празднования Дня Победы в Татарстане проводятся акции «Красная гвоздика», «Георгиевская ленточка», «Аллея памяти» и «Вальс Победы». Их организаторами выступают молодые активисты. Подробнее о военно-патриотических мероприятиях рассказала замминистра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.
«Учреждения молодежной политики, молодежные организации активно подключаются к празднованию годовщины Победы. Традиционная акция «Красная гвоздика» стартовала 21 апреля и продлится до 22 июня, ее реализуют «Волонтеры Победы» совместно с благотворительным фондом «Память поколений». Акция пройдет на улицах городов, в ней примут участие все 45 муниципальных образований республики. Желающие могут приобрести красную гвоздику, а собранные средства пойдут на помощь ветеранскому сообществу», - пояснила она.
Всероссийская акция Георгиевская ленточка» стартовала в республике 27 апреля. Ее организаторами выступают Республиканский центр спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» и «Волонтеры Победы». Всего будет роздано более 350 тыс. ленточек жителям республики.
Утром 5 мая в парке Победы в Казани ДОСААФ РТ «Курс» совместно с Республиканским центром «Форпост» провели ежегодную республиканскую акцию «Аллея Памяти». Активисты высадили аллею в честь бойцов, сражавшихся за нашу Родину. Также сегодня на территории музея-заповедника «Казанский Кремль» состоялась республиканская акция «Вальс Победы». К вальсу присоединились 500 школьников Казани.
Накануне Дня Победы в республике организована уборка мест воинских захоронений. Такие акции проходят в 37 районах Татарстана. Традиционным мероприятием, приуроченным ко Дню Победы с участием активистов молодежных организаций, является парад у домов ветеранов. Торжественные мероприятия у домов, в которых проживают ветераны, пройдут в 31 районе.
Ежегодно 9 Мая участники «Бессмертного полка» проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников – участников Великой Отечественной войны. Эта акция в Казани проводилась онлайн на протяжении двух последних лет из-за коронавирусной пандемии. В этом году акция пройдет а обычном формате во всех в 45 районах республики. В разные годы участниками акции становились до 150 тыс. человек. Заключительным мероприятием в День Победы в 22 часа вечера станет памятная акция «Свеча памяти».
«Во время праздничных мероприятий будут организованы выездные медицинские пункты»
По словам вице-премьера РТ Лейлы Фазлеевой, все праздничные мероприятия республике пройдут с соблюдением всех мер безопасности. Спикер посоветовала татарстанцам приходить на мероприятия заранее, чтобы пройти зону досмотра полиции. Кроме того, татарстанцам рекомендовано соблюдать масочный режим.
Во время праздничных мероприятий ко Дню Победы в Татарстане будут работать выездные медицинские пункты и дежурить бригады скорой помощи. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РТ – начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
«Во время праздничных мероприятий будут организованы выездные медицинские пункты. Бригады «скорой помощи» будут дежурить во время праздничных мероприятий, салюта, шествия “Бессмертного полка”», – сказал он.
Спикер отметил, что к 1 мая углубленное диспансерное медицинское обследование прошли 2,3 тыс. ветеранов. Всего диспансеризацию прошли более 12 тыс. жителей республики.
«Безусловно, огромное внимание в системе здравоохранения оказывается ветеранам в части амбулаторного и стационарного лечения. За три месяца этого года 285 ветеранов Великой Отечественной войны получили стационарное лечение», – отметил Жаворонков.
Основные профили, по которым получают лечение ветераны, это травматология, ортопедия, офтальмология, гериатрия. В каждом стационарном медучреждении есть палата для ветеранов ВОВ. К примеру, в Казани в данный момент организовано 55 палат на 80 коек. Это палаты повышенной комфортности.
Дмитрий Дюжев споет дуэтом с Эльмирой Калимуллиной
Как сообщил начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов, в Казани в День Победы выступит заслуженный артист России Дмитрий Дюжев. Он споет дуэтом с Эльмирой Калимуллиной.
«В Казани состоится порядка 130 культурно-массовых мероприятий, часть из них уже проведена на открытом воздухе – в парках и скверах, во дворовых территориях. Во всех образовательных учреждениях проводятся мероприятия. Дети подготовились серьезно, прошел праздничный концерт в культурно-досуговом центре им. Ленина. 8 Мая состоится «Парад у дома». Большая колонна военной техники будет перемещаться по улицам Казани», – сказал Абзалов.
Накануне в Казани прошла торжественная репетиция парада на Ярмарочной площади. Следующая тренировка запланирована на 7 мая. В этот день в центре города будет ограничено дорожное движение.
9 Мая утром в Казани пройдут памятные мемориальные события на кладбищах, в парке Победы у Вечного огня. Вечером выступят коллективы популярных исполнителей. Одной из центральных площадок станет улица Баумана, где развернется стилизованное празднование.
Ключевым событием станет торжественное прохождение войск казанского гарнизона на площади Тысячелетия с участием более тысячи человек. Зрителям будет продемонстрировано 24 единицы военной техники. Лучшим местом просмотра парада станет склон у Казанского Кремля. Здесь же проедет колонна ретроавтомобилей. В праздничном концерте примет участие многотысячный хор и заслуженный артист России Дмитрий Дюжев. Он исполнит совместно с заслуженной артисткой РТ Эльмирой Калимуллиной известные композиции.
Праздничный салют начнется в 22.00 под песню «День Победы». Его трансляция будет вестись на телеканале «ТНВ». Салют будет производиться с акватории Казанки. Лучшими местами его просмотра по традиции станут площадь Тысячелетия и набережная Казанки – около Центра семьи «Казан» и Кремлевская набережная.