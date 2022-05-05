Возвращение «Бессмертного полка» и концерт Дюжева: как отметят День Победы в Казани

О праздничных мероприятиях в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и социальной поддержке ветеранов рассказали эксперты на пресс-конференции в «Татар-информе».

Эксперты рассказали о праздничных мероприятиях в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и социальной поддержке ветеранов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Всем ветеранам, получающим пенсии по линии МВД по РТ, в преддверии праздника предусмотрена дополнительная материальная помощь»

По данным Минтруда РТ, на сегодняшний день в Татарстане проживает 17,9 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 93 инвалида и 266 участников войны. Для сравнения: еще пять лет назад в республике проживали 54,8 тыс. ветеранов, в том числе 697 инвалидов и 1,3 тыс. участников войны.

«В Татарстане проживает 109 человек, награжденных знаком “Жителю блокадного Ленинграда”, и 116 бывших несовершеннолетних узников. Кроме того, в республике проживает более 12,8 тыс. тружеников тыла и 1,8 тыс. вдов погибших (умерших) инвалидов и участников войны», – сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Для ветеранов в республике реализуются различные программы – социального и медицинского обслуживания, лекарственного обеспечения, санаторно-курортного лечения, программы капремонта и выделения нового жилья.

Живущие в Татарстане ветераны пользуются многочисленными мерами соцподдержки, от льгот на жилищно-коммунальные услуги и заканчивая льготами на проезд.

«Все льготы в отношении ветеранов Великой Отечественной войны реализуются в полном объеме. Помимо льгот, которые предоставляются в виде социальных услуг и субсидий, есть денежные выплаты, их размер зависит от необходимого размера компенсации вреда, причиненного здоровью, установленной группой инвалидности», – проинформировала глава Минтруда РТ.

Эльмира Зарипова: «Все льготы в отношении ветеранов Великой Отечественной войны реализуются в полном объеме» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Ветераны пользуются субсидией-льготой на оплату ЖКУ в размере 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, обеспечены протезами и протезно-ортопедическими изделиями. Пожилые люди получают скидку в размере 50% со стоимости проезда на водном транспорте пригородного сообщения в республике в период навигации.

Труженикам тыла предоставляется ЕДВ, ее размер в 2022 году составляет 817 рублей, а также бесплатное зубопротезирование и слухопротезирование. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, вдовы участников войны, люди, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и бывшие несовершеннолетние узники накануне 9 Мая получили в подарок продуктовые наборы.

«В связи с празднованием 77-ой годовщины Победы всем ветеранам, получающим пенсии по линии МВД по РТ, в преддверии праздника предусмотрена дополнительная материальная помощь в размере 4 тыс. рублей. Ее получили участники Великой Отечественной войны и люди, приравненные по предоставляемым льготам к данным категориям, а также труженики тыла, вдовы погибших и умерших участников войны», – сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

В 2012-2021 годах в районах республики были отремонтированы более 1,6 тыс. квартир инвалидов и ветеранов войны Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На улучшение жилищных условий ветеранов в этом году направят 23 млн рублей

В этом году благодаря средствам федерального бюджета жилищные условия в Татарстане улучшат 6 ветеранов Великой Отечественной войны, капремонт будет проведен в домах 10 человек.

«Большой вопрос – обеспечение жильем. С 2008 года был принят Указ Президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Республика за эти годы получила 20 млрд на улучшение жилищных условий 19,1 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году мы получили из федерального бюджета порядка 23 млн рублей, что позволит улучшить жилищные условия шести ветеранов», – сообщила Эльмира Зарипова.

В 2012-2021 годах в районах республики были отремонтированы более 1,6 тыс. квартир инвалидов и ветеранов войны. По пожеланиям пожилых людей ремонт будет сделан в летний период, когда они будут находиться у родственников, либо на санаторно-курортном лечении.

Социальные услуги на дому сейчас получают более 2 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и приравненные к ним жители республики. Одинокие пожилые люди проживают в домах-интернатах.

«Большой вопрос – социальное обслуживание на дому. Бесплатно социальные услуги на дому получают одинокие и одиноко проживающие инвалиды, участники Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники концлагерей, бывшие жители блокадного Ленинграда и одинокие и одиноко проживающие труженики тыла, которых на учете более 1,7 тыс. человек», - подчеркнула министр труда, занятости и соцзащиты РТ.

Все ветераны получают услуги в рамках системы долговременного ухода по нацпроекту «Демография». В домах-интернатах сейчас проживают 56 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 54 труженика тыла. В комнатах, где живут ветераны, проведен косметический ремонт, они оснащены необходимой мебелью и бытовой техникой. Кроме того, в отделениях надомного обслуживания социальные услуги получают более 2 тыс. ветеранов.

В нашей республике ежегодную выплату ко Дню Победы в этом году получили 438 инвалидов и участников войны Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Инвалиды и участники войны получают двойную пенсию

Отделение Пенсионного фонда России по РТ в апреле перечислило выплаты, приуроченные к празднованию 77 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей осуществляется уже в апреле вместе с другими пенсионными и социальными выплатами инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, которые принимали непосредственное участие в событиях 1941–1945 годов», — сообщила пресс-служба ОПФР по РТ.

В нашей республике ежегодную выплату ко Дню Победы в этом году получили 438 инвалидов и участников войны. Для этого им не требовалось писать заявления. Выплаты назначены на основании данных, имеющихся в территориальных отделениях ПФР.

Единовременная выплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов назначается в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан ко Дню Победы».

На сегодняшний день в Татарстане проживает 17,9 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны Фото: © «Татар-информ»

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, люди, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком «Житель осажденного Севастополя» имеют право на получение двух пенсий – по старости и по государственному пенсионному обеспечению.

«Размер пенсии по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению участникам Великой Отечественной войны и гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» определяется в зависимости от группы и причины инвалидности. Вдовам военнослужащих назначается вторая пенсия – по случаю потери кормильца», - пояснили в пресс-службе ОПФР по РТ.

Согласно данным на начало года, средний размер двух пенсий для инвалидов вследствие военной травмы составляет 33,4 тыс. рублей, для участников войны с группой инвалидности – 42,6 тыс. рублей, для людей, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», являющихся инвалидами – 35,4 тыс. рублей.

Кроме того, ветераны Великой Отечественной войны получают ежемесячные денежные выплаты в размере до 6,3 тыс. рублей. В соответствии с Указом Президента РФ инвалидам и участникам войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны выплачивается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение.

Алла Кондратьева рассказала о военно-патриотических мероприятиях Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Бессмертный полк» пройдет в обычном режиме во всех в 45 районах республики

В рамках празднования Дня Победы в Татарстане проводятся акции «Красная гвоздика», «Георгиевская ленточка», «Аллея памяти» и «Вальс Победы». Их организаторами выступают молодые активисты. Подробнее о военно-патриотических мероприятиях рассказала замминистра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

«Учреждения молодежной политики, молодежные организации активно подключаются к празднованию годовщины Победы. Традиционная акция «Красная гвоздика» стартовала 21 апреля и продлится до 22 июня, ее реализуют «Волонтеры Победы» совместно с благотворительным фондом «Память поколений». Акция пройдет на улицах городов, в ней примут участие все 45 муниципальных образований республики. Желающие могут приобрести красную гвоздику, а собранные средства пойдут на помощь ветеранскому сообществу», - пояснила она.

Всероссийская акция Георгиевская ленточка» стартовала в республике 27 апреля. Ее организаторами выступают Республиканский центр спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» и «Волонтеры Победы». Всего будет роздано более 350 тыс. ленточек жителям республики.

На территории музея-заповедника «Казанский Кремль» состоялась республиканская акция «Вальс Победы». К вальсу присоединились 500 школьников Казани Фото: © Салават Камалетжинов / «Татар-информ»

Утром 5 мая в парке Победы в Казани ДОСААФ РТ «Курс» совместно с Республиканским центром «Форпост» провели ежегодную республиканскую акцию «Аллея Памяти». Активисты высадили аллею в честь бойцов, сражавшихся за нашу Родину. Также сегодня на территории музея-заповедника «Казанский Кремль» состоялась республиканская акция «Вальс Победы». К вальсу присоединились 500 школьников Казани.

Накануне Дня Победы в республике организована уборка мест воинских захоронений. Такие акции проходят в 37 районах Татарстана. Традиционным мероприятием, приуроченным ко Дню Победы с участием активистов молодежных организаций, является парад у домов ветеранов. Торжественные мероприятия у домов, в которых проживают ветераны, пройдут в 31 районе.

В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в обычном формате во всех в 45 районах республики Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ежегодно 9 Мая участники «Бессмертного полка» проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников – участников Великой Отечественной войны. Эта акция в Казани проводилась онлайн на протяжении двух последних лет из-за коронавирусной пандемии. В этом году акция пройдет а обычном формате во всех в 45 районах республики. В разные годы участниками акции становились до 150 тыс. человек. Заключительным мероприятием в День Победы в 22 часа вечера станет памятная акция «Свеча памяти».

«Во время праздничных мероприятий будут организованы выездные медицинские пункты»

По словам вице-премьера РТ Лейлы Фазлеевой, все праздничные мероприятия республике пройдут с соблюдением всех мер безопасности. Спикер посоветовала татарстанцам приходить на мероприятия заранее, чтобы пройти зону досмотра полиции. Кроме того, татарстанцам рекомендовано соблюдать масочный режим.

По словам Лейлы Фазлеевой, все праздничные мероприятия республике пройдут с соблюдением всех мер безопасности Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Во время праздничных мероприятий ко Дню Победы в Татарстане будут работать выездные медицинские пункты и дежурить бригады скорой помощи. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РТ – начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«Во время праздничных мероприятий будут организованы выездные медицинские пункты. Бригады «скорой помощи» будут дежурить во время праздничных мероприятий, салюта, шествия “Бессмертного полка”», – сказал он.

Спикер отметил, что к 1 мая углубленное диспансерное медицинское обследование прошли 2,3 тыс. ветеранов. Всего диспансеризацию прошли более 12 тыс. жителей республики.

Владимир Жаворонков рассказал, что во время праздничных мероприятий будут организованы выездные медицинские пункты Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Безусловно, огромное внимание в системе здравоохранения оказывается ветеранам в части амбулаторного и стационарного лечения. За три месяца этого года 285 ветеранов Великой Отечественной войны получили стационарное лечение», – отметил Жаворонков.

Основные профили, по которым получают лечение ветераны, это травматология, ортопедия, офтальмология, гериатрия. В каждом стационарном медучреждении есть палата для ветеранов ВОВ. К примеру, в Казани в данный момент организовано 55 палат на 80 коек. Это палаты повышенной комфортности.

Дмитрий Дюжев споет дуэтом с Эльмирой Калимуллиной

Как сообщил начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов, в Казани в День Победы выступит заслуженный артист России Дмитрий Дюжев. Он споет дуэтом с Эльмирой Калимуллиной.

Азат Абзалов: «В Казани состоится порядка 130 культурно-массовых мероприятий, часть из них уже проведена на открытом воздухе – в парках и скверах, во дворовых территориях» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В Казани состоится порядка 130 культурно-массовых мероприятий, часть из них уже проведена на открытом воздухе – в парках и скверах, во дворовых территориях. Во всех образовательных учреждениях проводятся мероприятия. Дети подготовились серьезно, прошел праздничный концерт в культурно-досуговом центре им. Ленина. 8 Мая состоится «Парад у дома». Большая колонна военной техники будет перемещаться по улицам Казани», – сказал Абзалов.

Накануне в Казани прошла торжественная репетиция парада на Ярмарочной площади. Следующая тренировка запланирована на 7 мая. В этот день в центре города будет ограничено дорожное движение.

9 Мая утром в Казани пройдут памятные мемориальные события на кладбищах, в парке Победы у Вечного огня. Вечером выступят коллективы популярных исполнителей. Одной из центральных площадок станет улица Баумана, где развернется стилизованное празднование.

Ключевым событием станет торжественное прохождение войск казанского гарнизона на площади Тысячелетия Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ключевым событием станет торжественное прохождение войск казанского гарнизона на площади Тысячелетия с участием более тысячи человек. Зрителям будет продемонстрировано 24 единицы военной техники. Лучшим местом просмотра парада станет склон у Казанского Кремля. Здесь же проедет колонна ретроавтомобилей. В праздничном концерте примет участие многотысячный хор и заслуженный артист России Дмитрий Дюжев. Он исполнит совместно с заслуженной артисткой РТ Эльмирой Калимуллиной известные композиции.

Праздничный салют начнется в 22.00 под песню «День Победы». Его трансляция будет вестись на телеканале «ТНВ». Салют будет производиться с акватории Казанки. Лучшими местами его просмотра по традиции станут площадь Тысячелетия и набережная Казанки – около Центра семьи «Казан» и Кремлевская набережная.