Казань потратит более полумиллиарда рублей на закупку противогололедных материалов

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Казань выделяет 564,4 млн рублей на закупку противогололедных материалов. Средства направляются из бюджета столицы Татарстана, указано в тендере, размещенном на портале госзакупок.

Заказчиками смеси (гранулы, кристаллы) выступают Комитет внешнего благоустройства, а также администрации всех районов города. Работы должны быть выполнены до 31 июля 2024 года (по заявке заказчика).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что исполком Чистопольского района потратит 5,8 млн рублей на очистку города от снега.