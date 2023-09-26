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Экономика 26 сентября 2023 08:00

Казань потратит более полумиллиарда рублей на закупку противогололедных материалов

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Казань потратит более полумиллиарда рублей на закупку противогололедных материалов
Фото: © «Татар-информ»

Казань выделяет 564,4 млн рублей на закупку противогололедных материалов. Средства направляются из бюджета столицы Татарстана, указано в тендере, размещенном на портале госзакупок.

Заказчиками смеси (гранулы, кристаллы) выступают Комитет внешнего благоустройства, а также администрации всех районов города. Работы должны быть выполнены до 31 июля 2024 года (по заявке заказчика).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что исполком Чистопольского района потратит 5,8 млн рублей на очистку города от снега.

#противогололедные материалы #Казань
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