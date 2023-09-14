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Чистопольский исполком потратит почти 6 млн рублей на уборку города зимой
Механизированная и ручная уборка чистопольских улиц до конца года обойдется в более 5,8 млн рублей. Исполнителя работ ищет чистопольский исполком.
Подрядчик должен будет обеспечивать чистоту дорог, тротуаров, мостов, парков и скверов города, убирать с них снег, бороться с накатом и наледью.
Согласно тендеру, размещенному на сайте госзакупок, уборка всех автодорог местного значения, улиц первой очередности, пешеходных зон и тротуаров должна начинаться в течение одного часа после выпадения снег.
Очистка улиц второй и третьей очередности, прилегающих тротуаров будет проводиться дополнительно по заявке заказчика. Однако остановочные павильоны, которые находятся на таких улицах, должны очищаться от снега и наледи незамедлительно.
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