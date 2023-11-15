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Пестречинский район потратит 1,7 млн рублей на отлов и содержание бездомных животных
Отлов и содержание бездомных животных в Пестречинском районе в 2024 году обойдутся в 1,677 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
В течение года исполнитель будет заниматься отловом и транспортировкой животных в приюты. Неагрессивных питомцев после вакцинации, лечения и стерилизации будут возвращать в прежнюю среду обитания, остальных — содержать в приютах.
Если бездомное животное больно тяжелой неизлечимой болезнью или получило травму, несовместимую с жизнью, оно будет усыплено. Этим и утилизацией трупов животных тоже займется подрядчик.
Помимо этого, он будет возвращать потерявшихся животных владельцам и подыскивать новых подопечным приютов, у которых их не оказалось.
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