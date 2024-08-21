Казань попала в топ городов, где мечтают пожить россияне

Казань заняла 4 место в топе городов, где мечтают пожить россияне. Столица РТ интересна 52% опрошенных, пишет «Газета.Ru со ссылкой на исследование экспертов отрасли.

Первое место в данном рейтинге занял Санкт-Петербург, который выбрали 74% участников исследования. Второе место досталось Краснодару (60%), а на третьем месте оказалась Москва (58%).

На 5 место попал Нижний Новгород. К этому городу проявили интерес 41% опрошенных россиян.

По словам экспертов, главная причина для переезда у россиян – это возможность найти работу. Данный параметр оказался важен для 45% респондентов. Причем готовые к переезду россияне в большинстве случаев заняты в сфере IT (31%), торговли и сфере услуг (24%).

В данном опросе поучаствовали 1,2 тыс. респондентов из всех регионов России в возрасте от 18 лет.

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в топ-10 регионов по количеству отдыхающих в санаториях.