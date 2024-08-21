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Казань попала в топ городов, где мечтают пожить россияне
Казань заняла 4 место в топе городов, где мечтают пожить россияне. Столица РТ интересна 52% опрошенных, пишет «Газета.Ru со ссылкой на исследование экспертов отрасли.
Первое место в данном рейтинге занял Санкт-Петербург, который выбрали 74% участников исследования. Второе место досталось Краснодару (60%), а на третьем месте оказалась Москва (58%).
На 5 место попал Нижний Новгород. К этому городу проявили интерес 41% опрошенных россиян.
По словам экспертов, главная причина для переезда у россиян – это возможность найти работу. Данный параметр оказался важен для 45% респондентов. Причем готовые к переезду россияне в большинстве случаев заняты в сфере IT (31%), торговли и сфере услуг (24%).
В данном опросе поучаствовали 1,2 тыс. респондентов из всех регионов России в возрасте от 18 лет.
Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в топ-10 регионов по количеству отдыхающих в санаториях.
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