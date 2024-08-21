Татарстан вошел в топ-10 регионов по количеству отдыхающих в санаториях

За 6 месяцев 2024 года в санаториях Татарстана отдохнули 76,3 тыс. человек. Это на 9,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем по количеству отдыхающих республика заняла 8 место среди всех регионов страны, сообщают Санатории-России.рф.

Первое место в этом топе занял Краснодарский край – 671,5 тыс. отдохнувших (+7,4%). На втором месте – Ставропольский край – 390,1 тыс. человек (+4,3%), а на третьем – Московская область – 227 тыс. (+34,9%). В топ-5 также попали Республика Крым (217,8 тыс., прирост +9,1%) и Республика Башкортостан (104,5 тыс., что на 9% меньше, чем в первом полугодии прошлого года).

В топ-10, помимо Татарстана, попали Алтайский (81,5 тыс.) и Пермский края (76,9 тыс.), Тюменская (68,2 тыс.) и Челябинская (67,1 тыс.) области.

Всего за январь-июнь 2024-го санатории России приняли 3,1 млн человек, что на 6,1% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года.

«Несмотря на продолжающийся рост спроса на санаторно-курортные путевки, мы наблюдаем замедление динамики. В некоторых регионах спрос даже снижается. Это свидетельствует о том, что рынок стабилизируется и достигает равновесия между спросом и предложением, что, безусловно, является положительным фактором для всей отрасли», - прокомментировал член правления Национальной курортной ассоциации и основатель проекта Санатории-России.рф Евгений Терентьев.