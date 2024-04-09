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Казань попала в топ городов для отдыха на три дня в апреле
Казань заняла 4 место в топе городов отдыха в апреле продолжительностью три дня, сообщает сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.
Первое место в данном топе занял Санкт-Петербург. На «Культурную столицу» приходится около 18% бронирований отелей и квартир. На втором месте – Москва (10%), а замкнул «тройку» Сочи (7%). На пятое место рейтинга попал Нижний Новгород.
Ранее сообщалось, что Казань вошла в топ-5 направлений для путешествий с детьми в апреле. Причем данный топ также возглавил Питер. А вот Москва и Сочи уже «поменялись местами»: столица России оказалась на третьем месте, а курортный город на море – на втором.
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