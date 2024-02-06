Казань попала в топ-5 регионов РФ с самыми высокими зарплатами у энергоаудиторов

Столица РТ оказалась на 4 месте в топе российских регионов с самыми высокими зарплатами у энергоаудиторов. Средний доход таких специалистов в городе - 75 тыс. рублей, пишет мэрия Казани. К слову, это даже больше, чем в среднем по городу (73 тыс. рублей по итогам 9 месяцев 2023 года).

Первое место заняла Москва. В столице РФ энергоаудиторы зарабатывают около 115 тыс. рублей. Питер – 95 тыс. – второе место в данном топе. Третье место досталось Екатеринбургу с показателем равным 80 тыс.

Отмечается, что в Красноярске, Краснодаре и Новосибирске средние зарплаты у энергоаудиторов такие же, как и в Казани. На 5 месте оказался Ростов-на-Дону (72 тыс.), 6 место – у Воронежа и Нижнего Новгорода (70 тыс. в обоих городах).