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Средняя зарплата в Казани выросла до 73 тыс. рублей
Средняя ежемесячная зарплата в Казани достигла 73 тыс. рублей. Такую цифру назвал замруководителя горисполкома Ильдар Шакиров, подводя итоги социально-экономического развития города в период с января по сентябрь этого года.
«Среднемесячная заработная плата за 9 месяцев 2023 года на крупных и средних предприятиях превысила 73 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в номинальном исчислении на 17,6%, в реальном на 12,6%», – сообщил Шакиров.
Наиболее высокие зарплаты зафиксированы в профессиональной научно-технической деятельности, в сферах финансов, информатизации и связи, здравоохранении и энергетики.
За первое полугодие Казань среди городов-милионников России по уровню заработной платы поднялась с 6-го места на 4-е.
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