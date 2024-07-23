Казань попала в топ-5 городов по темпам подорожания «вторички» во 2-м квартале

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казань заняла 5 место в рейтинге городов-миллионников по темпам роста средней цены 1 кв. м на вторичном рынке во 2 квартале 2024-го. Согласно статистике, за апрель-июнь «квадрат» на «вторичке» в столице РТ вырос на 2,6% или до 169,5 тыс. рублей, пишет РБК.

Самые высокие темпы роста зафиксировали в Воронеже (+3,25% или до 98,9 тыс. рублей). Второе место – Нижний Новгород (+3,11% или до 135,2 тыс. рублей), третье — Ростов-на-Дону (+2,78%, до 122 тыс.), а на четвертом месте оказался Челябинск (+2,77%, до 89,7 тыс.).

Маньше всего за апрель-июнь текущего года такие квартиры подорожали в Краснодаре (+0,1% или до 115,9 тыс.) и Перми (+0,5% или до 100,7 тыс.).

Интересно, что в Москве за озвученный период цены на вторичное жилье даже снизились (-0,51% или до 323,4 тыс. рублей). Снижение цен зафиксировали и в Санкт-Петербурге (-0,51%, до 208,4 тыс. рублей).

При этом ранее Казань стала лидером среди мегаполисов по росту стоимости новостроек. Согласно подсчетам аналитиков, с июня 2023-го по июнь 2024-го «новые квартиры» в столице Татарстана «подскочили» в цене на 37%.