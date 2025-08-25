Казань вошла в топ-5 направлений для отдыха в сентябре – РСТ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань попала в топ-5 направлений по бронированию туров на сентябрь. Об этом «Татар-информу» сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Первое место в данном топе заняли курорты черноморского побережья.

«Поскольку еще продолжается бархатный сезон, курорты Черноморского побережья по-прежнему пользуются большим спросом. На них приходится 25% от всех купленных путевок на сентябрь», – отметил собеседник агентства.

На втором месте расположилась Москва, на третьем - Санкт-Петербург, а на четвертом - Золотое кольцо России. Пятерку замкнула столица Татарстана.

На 6-10 места рейтинга попали Карелия, Минеральные воды, Северный Кавказ, Байкал и Шерегеш.