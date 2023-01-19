Казань попала в десятку самых популярных маршрутов для путешествий на поезде

Среди самых востребованных направлений для железнодорожных путешествий в первый месяц 2023 года оказалась Казань, передает РИА Новости со ссылкой на исследование онлайн-сервиса OneTwoTrip. Первое место в топе традиционно заняла Москва – на нее приходится 29,7% поисковых запросов пользователей.

Второе место занял Санкт-Петербург с 23,5% поисковых запросов. Также в десятке самых популярных направлений в январе – Минеральные Воды, Екатеринбург, Махачкала, Уфа, Краснодар и Самара.

Напомним, в новогодние праздники Татарстан посетили 160 тыс. туристов – это на 13% больше, чем годом ранее. В Казанском Кремле побывали 190 тыс. человек. Загрузка отелей столицы Татарстана в пиковые дни начала января составляла 93%.