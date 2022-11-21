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Ру Тат
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Казань
21 ноября 2022  11:06

Все объекты теплоснабжения Казани подготовлены к наступлению зимы

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Казань получила документ о готовности к предстоящему зимнему периоду. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома столицы РТ Искандер Гиниятуллин.

Он отметил, что помимо жилого фонда, паспорта готовности ежегодно получают городские организации теплоснабжения. В Казани 46 таких организаций, подконтрольных Ростехнадзору. Среди них три крупных – «Татэнерго», ТГК-16 и «Казэнерго». 

Всего же город обеспечивают теплом три ТЭЦ, три крупные котельные и 185 квартальных  котельных. Кроме того, 23 дома имеют собственные котельные и 404 дома отапливаются индивидуально поквартирно. 

«После подтверждения готовности всех объектов теплоснабжения города, паспорт готовности к зиме получила и Казань. Зима покажет эффективность всех принятых нами мер», – отметил Гиниятуллин.

Он также рассказал, что паспорта зимней готовности получили 5,9 тыс. многоквартирных домов и общежитий Казани.

#Деловой понедельник #отопительный сезон #Казань
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