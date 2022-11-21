Паспорта зимней готовности получили 5,9 тыс. многоквартирных домов и общежитий Казани

По итогам подготовки жилого фонда татарстанской столицы к зиме, паспорта готовности получили 5 тыс. 920 многоквартирных домов и общежитий Казани. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

Он отметил, что подготовка к старту нового зимнего сезона началась заранее – еще весной. Процесс включает в себя целый комплекс мер, который позволит жилому фонду города уверенно встретить холода.

«Жилищники выполняют ремонт кровли, ремонтируют входные тамбурные двери, устанавливают остекление лестничных клеток. Для нормального обогрева жилья выполняется ревизия, промывка и опрессовка отопительной системы домов», – сообщил докладчик.

По его словам, отдельное внимание уделяется дымоходам и вентиляционным каналам домов. Итоги этих работ являются необходимым условием для признания объекта готовым к зиме.

«Промыты и опрессованы сети центрального отопления в 5 тыс. 493 многоквартирных домах. Подготовлен 891 км наружных теплосетей. Силами управляющих организаций выполнен текущий ремонт 24 тыс. кв. метров кровли и 35 тыс. кв. метров фасадов. Восстановлено остекление 170 кв. метров подъездных окон, заменено и отремонтировано 250 кв. метров дверных полотен. Паспорта готовности получены на все 5 тыс. 920 многоквартирных домов и общежитий города», – поделился актуальными цифрами Гиниятуллин.

