Казань покажет шедевры Рафаэля в копиях выпускников Императорской Академии художеств

В главном здании Государственного музея изобразительных искусств Татарстана, Усадьбе Сандецкого, 28 сентября откроется выставка из коллекции Музея Академии художеств в Санкт-Петербурге «Рафаэль. Версии». Будут представлены более полусотни работ русского и зарубежного копийного искусства, созданные по выдающимся произведениям Рафаэля, в том числе лучшими учениками еще Императорской Академии художеств.

Среди «официальных» копий можно будет увидеть такие известные картины, как «Мадонна с покрывалом», повторенная в начале XIX века неизвестным художником, или Madonna della Sedi – также творение рук неизвестного автора. Выставка займет полностью второй этаж музея, заменив предыдущий проект «Казанские коллекционеры». Некоторые картины новой выставки будут поистине масштабными – до нескольких метров в длину и ширину.

Выставка «Рафаэль. Версии» в интерьерах Музея Академии художеств. Фото: предоставлено ГМИИ РТ

Копия картины «Положение во гроб», которую выполнил в XIX веке Иван Эггинк, имеет размеры 1,76 метра на 1,8 метра. «Богоматерь со святым Иеронимом, Рафаилом и Товием», написанная в 1854 году Григорием Михайловым, еще масштабнее – это полотно 2,18 метра на 1,65 метра. Впечатляет размерами также «Триумф Венеры». Это копия неизвестного художника римской школы, ее размеры – 0,95 метра на 2,38 метра.

«Во всех этих копиях реализована главная формула творчества Рафаэля – гармония линий, движений. Именно они и являются основой классического искусства. Примеры тому представлены во всем многообразии на нашей выставке. Рафаэль постоянно развивался в этом своем многообразии, не стоял на месте, и каждая работа отражает грани этого набора классических основ искусства. Более того, все авторы, представленные на выставке – именитые мастера своего времени, которые после обучения в Академии также получали крупные заказы создать произведение для церквей, интерьерных композиций. То есть их "копии" также очень ценны», – прокомментировала предстоящую выставку «Татар-информу» научный сотрудник, хранитель фонда живописи Музея Академии художеств Мария Чечегова.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

Выставка «Рафаэль. Версии» приурочена к 540-летию со дня рождения Рафаэля Санти (1483–1520) и к Году педагога и наставника, объявленному в России в этом году.

Императорская Академия художеств отправляла своих лучших учеников за границу для «совершенствования в искусствах», выплачивала им на это время пенсию – содержание. Совет Академии в качестве задания указывал пенсионерам произведения выдающихся художников, с которых им нужно было сделать копии. Именно такие работы известных русских живописцев XIX века (Григория Михайлова, Михаила Васильева, Михаила Воинова и других) стали основой выставки.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

Кроме того, выставку дополняют тактильные копии ключевых шедевров, а также произведения графики и скульптура.

На церемонию открытия выставки «Рафаэль. Версии» с 16 до 17 ч билет не потребуется, после вход будет осуществляться по билету. Посетить выставку можно будет до 17 марта.

Напомним, Год педагога и наставника в России проводится по указу Президента Владимира Путина.

«В целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих педагогическую деятельность, постановляю провести в 2023 году в РФ Год педагога и наставника», — сказано в документе.