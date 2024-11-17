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Казань подтвердила готовность к отопительному сезону 2024/2025
Столица Татарстана получила паспорт готовности к отопительному сезону 2024/2025, сообщается на сайте Приволжского управления Ростехнадзора.
Отмечается, что город обеспечивают отоплением 43 теплоснабжающие и теплосетевые организации, три теплоэлектроцентрали. Подтверждена готовность к пуску тепла в почти 6 тысяч жилых домов, а также 879 объектов соцсферы.
Ранее стало известно о том, что паспорт готовности к отопительному сезону в Татарстане не получил Нижнекамск. В администрации района объяснили, с чем это связано.
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