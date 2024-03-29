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Новости Татарстана и Казани
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Казань подписала с Москвой и Санкт-Петербургом договор о сотрудничестве в сфере туризма
Казань, Москва и Санкт-Петербург подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Об этом сообщает Комитет по туризму столицы республики.
Отмечается, что трехсторонний договор поможет продвигать туристический потенциал городов за рубежом. Стороны планируют участвовать в международных событиях и проводить ознакомительные туры по достопримечательностям и инфраструктуре для иностранных коллег.
В 2023 году Казань взяла новую планку – туристический поток составил порядка 4 млн человек, что на 11% больше, чем годом ранее. О том, как столица республики будет завлекать туристов, читайте в материале «Татар-информа».
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