Казань победила в номинации конкурса «Семейная столица России»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

Казань признана победителем номинации «Город семейной стабильности» конкурса «Семейная столица России». Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.

«Эта награда подтверждает, что город движется в правильном направлении, ведь сила Казани – в крепких семьях ее жителей. За этой победой стоят тысячи реальных историй о любви, поддержке и традициях, которые передаются из поколения в поколение. Спасибо всем казанцам за то, что создаете уникальную атмосферу, выбираете город местом для жизни, строите семьи и сохраняете тепло родного очага», – сказала она.

Зарипова отметила, что эта награда – не финишная черта, а новый старт. По ее словам, важно, чтобы не только жители, но и гости города знали, что Казань остается современным динамичным мегаполисом, сохраняющим многовековые традиции и душевную теплоту, которая делает дом домом.

Как передает мэрия Казани, в финальный этап конкурса вышли десять городов: Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пенза, Рязань, Саранск, Тула, Ханты-Мансийск и Южно-Сахалинск. Всего в состязании участвовали 60 городов с населением свыше 100 тысяч человек. Конкурс, стартовавший весной, организовала комиссия Госсовета РФ по направлению «Семья» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Звание «Семейная столица России» получили Нижний Новгород и Южно-Сахалинск. В номинации «Город будущих поколений» победила Тула. В номинации «Город для большой семьи», где награждают города с наилучшей динамикой числа детей, родившихся третьими и последующими, победителями стали Новосибирск и Севастополь.

В номинации «Флагман многодетности» среди городов с численностью до 500 тыс. жителей лучшей признана Пенза, среди городов с населением свыше 500 тыс. – Рязань. Обе награды вручены за наилучшую динамику количества семей, получивших статус многодетной. В номинации «Город счастливого родительства» среди городов до 500 тыс. жителей победа присуждена Ханты-Мансийску, среди городов более полумиллиона – Омску. Помимо Казани, в номинации «Город семейной стабильности» среди городов с численностью до 500 тыс. жителей победителем стал Саранск.

Эксперты оценивали, насколько успешно в каждом городе формируется позитивный образ территории, ориентированной на заботу о семье. 29 и 30 августа Казань принимала федеральных экспертов – социологов, урбанистов и общественных деятелей. В состав комиссии вошли председатель правления Фонда «Московский центр урбанистики "Город"», социолог Алексей Расходчиков, президент ассоциации «МАКО» Ольга Голышенкова, председатель регионального отделения «Союза православных женщин» в Москве, член Общественной палаты РФ Наталья Дмитриевская и куратор проекта «Семейная столица России», кандидат педагогических наук Елена Пахмутова.

В течение двух дней жюри оценивало не только социальную инфраструктуру, но и общую атмосферу города. Эксперты посетили Центр семьи «Казан», перинатальный центр при городской больнице №7, Казанский государственный энергетический университет, Собор Казанской иконы Божией Матери, а также инклюзивные центры «Тылсым» и «Перемена». Большое внимание уделили объектам транспортной инфраструктуры – наличию комнат матери и ребенка в аэропорту и на вокзале, семейному отдыху в парке «Елмай» и доступности сервисов в отелях.

Также комиссия познакомилась с корпоративной социальной поддержкой на примере ПАО «Казаньоргсинтез». По итогам визита и анализа представленных кейсов Казань была отмечена специальной наградой, подтверждающей статус города, где создание условий для благополучия семей является одним из приоритетных направлений развития.

На церемонии награждения также подвели итоги конкурса «Семья года. 2026». В номинации «Семья защитника Отечества» победили Тимофей и Лилия Култышевы из Советского района Казани.

Конкурс соответствует целям и задачам национального проекта «Семья» и реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.