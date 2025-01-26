Казань отомстила за финал Кубка России: как «Зенит» обыграл «Динамо» в Суперлиге

Вчера «Зенит-Казань» победил московское «Динамо» в уже пятом матче между командами в текущем сезоне. Таким образом, коллектив Алексея Вербова взял реванш у «бело-голубых» за обидное поражение в финале Кубка России накануне Нового года. О ключевых событиях встречи - в материале «Татар-информа».





Фото: zenit-kazan.com

«Зенит» взял реванш за поражение в финале Кубка

Вчерашняя встреча казанского «Зенита» и московского «Динамо» имела вывеску матча тура. Кроме того, у «сине-бело-голубых» была мотивация отыграться за обидное поражение в финале Кубка России (0:3), полученное месяц назад.

Начало первой партии по делу осталось за гостями. Казанцы ошибались, а москвичи неплохо пробивали блок, как и во встрече месячной давности. Под конец сета, однако, хозяева реабилитировались и вышли вперед. Но уже вторую партию забрало «Динамо», показав лучшую игру. Так, гости не дали сопернику сделать ни одного эйса.

Но в третьем сете «Зенит» уже окончательно включился в игру и разгромил «Динамо» (25:16). Примечательно, что отрыв от соперника у казанцев начался с эйса Дмитрия Волкова.

После такого перформанса было очевидно, что на своей площадке Казань точно не уступит. И в четвертой напряженной партии казанцы добыли победу, забрав этот матч.

Тем самым «Зенит» продлил свою победную серию в Суперлиге до девяти игр и реваншировался за поражение в Кубке России.

Фото: zenit-kazan.com

Непримиримые соперники

Об истории противостояния «Зенита» и «Динамо» можно говорить долго. Только в финалах разных турниров команды встречались 20 раз. И в нынешнем сезоне соперничество клубов тоже выходит горячим.

Все началось в сентябре, когда казанцы обыграли «бело-голубых» в финале Суперкубка России (3:0). Через месяц Москва отыгралась уже в финале Кубка Легенд (1:3). Наставник «сине-бело-голубых» Алексей Вербов говорил тогда, что его команде не хватило настроя.

Но на этом все не закончилось. Под самый занавес года, 28 декабря, «Зенит» и «Динамо» снова сошлись в финале – на сей раз Кубка России. И здесь снова оказался сильнее коллектив Константина Брянского, без шансов разгромивший оппонента (3:0). Как оказалось, казанцы допустили ту же ошибку, что и в Кубке Легенд – не настроились должным образом.

«Мы сегодня просто перегорели в первой партии. Нам действительно не за что было зацепиться. Сегодня не получилось ни через защиту создать розыгрыш, ни через атаку, чтобы эмоционально полететь», – сказал наставник зенитовцев после игры.

В Суперлиге соперники сыграли дважды, и оба матча забрал «Зенит» (3:0, 3:1). Всего же в нынешнем сезоне это противостояние насчитывает уже пять матчей, где два победы у «Динамо» и три у «Зенита». Команды вполне могут сыграть друг с другом в плей-офф чемпионата России, так что не факт, что вчерашняя встреча была последней в этом сезоне.

Фото: zenit-kazan.com

Впереди у Вербова еще одна дуэль с Алекно

В текущем сезоне российский волейбол пополнился еще одним ярким противостоянием. Петербургский «Зенит» возглавил Владимир Алекно, проработавший в Казани 13 лет, и теперь зенитовское дерби воспринимается еще и как дуэль ученика и учителя, то бишь Вербова и Алекно.

Пока что команды сыграли три матча: казанцы дважды победили в Кубке России (3:1, 3:1) и один раз в Суперлиге (3:0). Сам Алекно в интервью «ТИ-Спорт» затем называл Вербова тренером-победителем.

«За две последние очные встречи мы выиграли у казанского «Зенита» всего лишь по одной партии. И результат прошлого сезона, все титулы Казани, которые она завоевала за последние пару лет, говорят сами за себя <…> Сегодня Вербов – тренер-победитель», – сказал Владимир Алекно.

Интерес к уже четвертой игре между командами подогревается тем, что петербуржцы стали заметно сильнее с момента последней встречи. После поражения от команды Вербова в Кубке России 10 октября петербургский клуб выдал серию из 11-ти побед в Суперлиге и поднялся на третье место. Причем в соперниках у Алекно были такие фавориты чемпионата, как московское «Динамо» (3:1), «Локомотив» (3:2) и «Белогорье» (3:1).

На фоне столь мощного шествия петербуржцев уже сложно заранее отдавать Казани победу. Даже при том, что подопечные Вербова будут играть у себя дома. Вполне вероятно, что эта встреча станет самой тяжелой для казанской команды за последние месяцы в Суперлиге. Словом, будет напряженное дерби. Встреча «Зенитов» состоится 1 февраля.

Фото на анонсе: zenit-kazan.com