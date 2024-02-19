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Казань откроет совместное турне струнного квартета Казахстана и Артура Назиуллина
Сегодня в ГБКЗ им.Салиха Сайдашева пройдет первый концерт совместного турне Государственного струнного квартета Казахстана им.Газизы Жубановой Kazakhquartet и народного артиста Башкортостана, знаменитого кларнетиста Артура Назиуллина.
Музыканты представят зрителям шедевры мировой музыки: квинтеты для кларнета и струнного квартета Вольфганга Амадея Моцарта и Иоганнеса Брамса, а также струнный квартет Людвига ван Бетховена.
Начало — в 18.30.
В главный струнный квартет Казахстана входят лауреаты международных конкурсов Айдар Токталиев (1-я скрипка), Алексей Лебедев (2-я скрипка), Бекзат Сайлаубайулы (альт), Ернар Мынтаев (виолончель).
После Казани концерты пройдут в Нижнекамске (20 февраля), Ижевске (22 февраля), Перми (24 февраля) и Уфе (26 февраля).
Подробнее о музыкантах и предстоящем турне – в материале «Гастроли Артура Назиуллина с Kazakhquartet по России: два концерта пройдут в Татарстане»
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